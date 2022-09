“Las herramientas de siempre no sirven”: Las críticas de dirigentes tras reunión de seguridad por atentados

Foto: Delegación Presidencial Regional Biobío

Gremios de trabajadores forestales de la provincia de Biobío dieron a conocer sus críticas en materia de seguridad tras la reunión realizada este miércoles en Los Ángeles, instancia donde no se entregaron medidas adicionales asociadas al impacto que provocan los hechos de violencia en la Macrozona Sur.

En la reunión participaron dirigentes forestales y de gremios de camioneros al igual que representantes de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ejército y de la Armada, además de los representantes del gobierno en el Biobío y La Araucanía.

“LAS HERRAMIENTAS DE SIEMPRE NO SIRVEN”

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal -Fenasitranfor- Heriberto López criticó la falta de nuevas medidas en materia de seguridad por parte del Ejecutivo, donde indicó que “uno agradece la voluntad del gobierno, nosotros sabemos que el gobierno está haciendo su mejor empeño, pero también entendemos que lo está haciendo con las herramientas de siempre, y esas herramientas de siempre no sirven. Hay que mejorar en todo aspecto, porque cuando el almirante pide más recursos, esos recursos que pide me imagino que los pide para utilizarlos, y lo que hay no se ha utilizado”, precisó.

En este punto agregó que “sabemos que es una zona difícil, pero también sabemos que son grupos minoritarios los grupos radicales que atentan contra personas y contra la propiedad privada, entonces se echa de menos y hace falta mayor inteligencia por parte de las policías o de parte de quienes están apostados en esa zona, así que nosotros entendemos que esto tiene que ir de menos a más, pero al minuto lo que nos cuentan nuestros asociados que son los que se transportan por la zona es que los resultados no son los que se han esperado”.

Al ser consultado sobre medidas adicionales en materia de seguridad tras los hechos de violencia en la provincia de Biobío tras la detención de Héctor Llaitul, y que derivó en ataques incendiarios en Mulchén y Quilleco, López comentó que “lo expusimos, pero los requerimientos de las fuerzas que están apostadas en la zona son los que son, y el almirante fue bien claro en decir que no tienen más, y lo que hoy día está pidiendo de alguna manera es tener un material más liviano para tener un mejor desplazamiento, y tener algún tipo de autoprotección de los propios funcionarios que están en la zona, y que aún no lo tienen”.

“LAS FUERZAS ARMADAS NO TIENEN LA CAPACIDAD DE QUISIÉRAMOS”

Por su parte el presidente de la Federación de Sindicatos de Transporte y Carguío Forestal Alejandro Jara se alineó a las críticas debido a la falta de implementación de nuevas medidas de seguridad en la Macrozona Sur. En eses sentido comentó que “uno siempre quisiera un poco más de la acciones que está tomando el gobierno en relación a la seguidilla de atentados que hemos tenido, pero entendemos también que los alcances que puedan tener las fuerzas armadas no tienen la capacidad que quisiéramos en realidad”.

Junto con ello manifestó que “lo que quisiéramos todos es que estos ataques que van de manera directa a los trabajadores se terminen, pero mientras vamos a esperar que los patrullajes estén más concentrados en las zonas más aledañas a donde prestamos los servicios”.

“NO IMPORTA EL NOMBRE QUE TENGA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN”

La delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner, manifestó que la reunión “es un balance donde se recalca la necesidad de coordinación constante, las preocupaciones sobre esta materia (…) cuando vemos que, si bien han bajado los hechos violentos a propósito del Estado de Excepción, estos no se han detenido, y por lo tanto, las personas que transitan en las rutas siguen siendo atacadas de distintas formas, por lo que tenemos preocupaciones muy certeras respecto de su seguridad, y debemos seguir avanzando en temas de coordinación”.

Al ser consultada sobre la solicitud de implementar un Estado de Excepción con todas sus facultades y sin el carácter de “acotado”, la delegada regional precisó que “esto es algo que hemos dicho constantemente y acá el mayor problema que tenemos es que sólo en la provincia de Arauco tenemos 2.200 kilómetros de ruta, por lo que no importa el nombre que tenga el Estado de Excepción, esa es una distancia muy difícil de cubrir, aunque tuviéramos a todo el Ejército de Chile en las calles y rutas, probablemente quedarían lugares que no se llegan a cubrir”, enfatizó.

Junto con ello agregó que “por lo tanto, el problema no es ese, el problema es tomar las decisiones estratégicas respecto de dónde está la presencia de seguridad y cuáles son los lugares que lo requieren, y eso en coordinación con Carabineros y la Policía de Investigaciones podemos ampliar los sectores lo más posible y así estar donde debemos estar”, finalizó.