Carabineros descartó que salida de jefe de inteligencia sea por nexos con robo de madera

Durante la jornada de este jueves Carabineros de Chile descartó una publicación dada a conocer por el medio Interferencia, que vinculaba la salida de un jefe de inteligencia policial de la Macrozona Sur con presuntos nexos con el robo de madera, enfatizando que la remoción del jefe zonal corresponde exclusivamente a una situación administrativa, y donde manifestó que “lo que informó Interferencia no tiene relación con la realidad, nada”.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, manifestó que el traslado del ahora ex jefe de asesoría zonal de inteligencia de la Macrozona Sur, teniente coronel Christian Beltrán Alarcón, a la 38 Comisaría de Puente Alto en la región Metropolitana, se debe a que el funcionario se encuentra sujeto a un sumario de carácter administrativo, y descartó los antecedentes que vincularían este hecho a una presunta implicancia con el delito de robo de madera.

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

En particular el general Yáñez manifestó que “el comandante fue trasladado a raíz de que se instruyó una investigación administrativa, pero por temas que dicen netamente de gestión administrativa. No tenemos al minuto ninguna información o antecedente que dé cuenta de que exista alguna situación asociada a lo que se señala. No hay antecedentes que den cuenta de la comisión de un delito, hay un proceso administrativo. La institución no ha hecho ninguna denuncia al Ministerio Público”, precisó.

Junto con lo anterior, el general director de Carabineros puntualizó que “estamos en un proceso administrativo, si existen elementos durante un proceso administrativo que den cuenta de que exista eventualmente alguna actuación o cosa que tenga aspectos relevantes de delito, se va a informar. Por el momento, no lo hay”.

A lo anterior agregó que “quiero decir que por eso el comandante fue trasladado de su cargo a petición propia del jefe de la Dirección de Inteligencia con los antecedentes que tenía. Las personas que hacen acusaciones sin tener fundamentos o entregar los antecedentes de verdad, que se hagan cargo de ello y que lo hagan en tribunales, donde corresponde. Nosotros desde comienzos de año, hemos creado una unidad que es de asuntos internos, que está permanentemente viendo aquellos lugares que encontramos que existe algún nivel de crisis para hacer contrainteligencia y verificar situaciones que puedan tener alguna irregularidad de cualquier ámbito”.

ACCIONES DE CONTRAINTELIGENCIA

Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad Pública Izkia Siches respaldó los dichos del general director de Carabineros, dando a conocer que fue la misma institución la que le dio a conocer los antecedentes sobre este hecho, enfatizando que las labores de inteligencia e investigación al interior de Carabineros han sido solicitadas por el mismo gobierno.

En específico comentó que “es importante hacer las acciones de contrainteligencia y supervisión a todas las entidades del Estado que actúan en relación con estos ilícitos, no solamente a nuestras policías, sino también al Ministerio Público, Impuestos Internos, porque es necesario actuar activamente frente a delitos, como lo hacemos en materia de narcotráfico”.

Siches agregó que “tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones tienen protocolos internos de activar alarmas si es que existen irregularidades. La información actual de Carabineros es que este tema no tiene relación directa con robo de madera, hay otros procedimientos internos que se están investigando. La acción por parte del Ejecutivo, desde el primer día, ha sido activa para que todas las instituciones del Estado estén levantando los antecedentes, específicamente lo solicitamos para robo de madera. Tenemos la misma información que el general de Carabineros, porque ellos son quienes nos han entregado la información”, subrayó.

Por último, Izkia Siches destacó que “cada institución del Estado, en específico las que dependen de esta ministra, Carabineros y PDI, activamente realizan acciones de contrainteligencia y supervisión a cada uno de los efectivos que está desplegado en la zona de conflicto en La Araucanía y Biobío”.