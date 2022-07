Grupo armado se adjudicó ataque a disparos de fundo Los Chenques

La Resistencia Mapuche Pehuenche (R.M.P.) se adjudicó el ataque a disparos en contra de personal de Carabineros realizado la madrugada del pasado sábado en el lote A del fundo Los Chenques de la localidad de Pitril, comuna de Alto Biobío.

En este hecho de violencia, personal policial fue atacado por un grupo indeterminado de sujetos, quienes utilizando armas de fuego, percutaron diversos disparos en contra de los uniformados, los que debieron resguardarse en un galpón del mismo fundo, en donde posteriormente los atacantes incendiaron una cabaña.

El ataque obligó a la salida de los funcionarios del lugar tras la autorización de la fiscal de turno, y en donde personal del equipo Gersa del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara prestó colaboración para ayudar a retirar a los funcionarios de la zona, debido al intenso caudal del río en la zona.

DETALLES DEL COMUNICADO

A través de un comunicado en redes sociales, el grupo Resistencia Mapuche Pehuenche dio a conocer que el “día sábado 16 de julio durante la madrugada concretamos el accionar de nuestro weichanrakiduam mapuche pewenche de continuar expulsando a todos los latifundios del pewenmapu que se han enriquecido y destrozado nuestro territorio. Para ello, hemos formado una columna de puweichafe de distintos lob en resistencia saboteo el galpón las casas de los inquilinos del ex fundo los chenkes lote A, que estaban siendo custodiadas por los pacos trewas quienes estaban instalados en el lugar después de desalojar a nuestros peñiweichafe”.

Junto con ello, agregaron que esta acción de violencia “es en homenaje a nuestros weichabe caídos en combate en especial de Matías Catrileo, Pablo Marchant, Jordan Llempi, entre tantos otros que no se rinden en contra del capitalismo y colonialismo estractivista”.

A través de las fotografías que fueron viralizadas para acompañar al comunicado, el grupo se aprecia con armamento de fuego largo tipo escopetas, las cuales habrían sido utilizadas en la emboscada a disparos a personal de Carabineros que cumplían una orden judicial de resguardo de este fundo en la comuna cordillerana.

RESGUARDO POR ORDEN JUDICIAL

El jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Juan Pablo Caneo, se refirió a las labores que desarrollaba el personal policial en el predio, el cual contaba con resguardo policial.

En este caso, el uniformado indicó que “los Carabineros hemos dispuesto servicios de resguardo y vigilancia en cumplimiento de una medida dispuesta por el Ministerio Público. En este caso, es un predio en el cual no hay personas civiles que vivan, y los servicios se planifican velando en primer lugar por la seguridad de nuestros carabineros, y también por el predio a resguardar en cumplimiento de esta medida cautelar”.

Junto con lo anterior, agregó que “los carabineros estamos cumpliendo con un mandato judicial, y lo seguiremos haciendo con todas aquellas herramientas que la ley nos permite”.

“LA RESPUESTA DEL GOBIERNO HA SIDO ESCASA E INSUFICIENTE”

Por su parte, la diputada del Distrito 21, Flor Weisse, se refirió a este hecho, indicando que “la violencia se está apoderando de nuestra Macrozona Sur, todas las semanas debemos lamentar ataques. En este caso, en particular se atacó de forma cobarde a carabineros quienes resguardaban el Fundo Los Chenques. Nosotros esperamos de la autoridad que gobierne para los chilenos y protejan a las víctimas, que cumplan con su rol y sean garantes de la seguridad del país. Esto último definitivamente no lo hemos visto, y se muestra cada vez más el sesgo ideológico de este gobierno, los cuales prefieren hacer un gesto a sus compañeros de la izquierda, acotando el Estado de Excepción y no actuar de forma tal de frenar estos atentados y resguardar la seguridad de las personas”, precisó.

Flor Weisse

En esa misma línea, agregó que “los habitantes de la provincia ya no saben qué esperar de este gobierno más que descoordinaciones e indolencia. Aquí parece que no basta con que estas células se adjudiquen los ataques e incluso los tilden de ‘homenajes’. Aquí la respuesta del gobierno ha sido, francamente, escasa e insuficiente”, enfatizó.

Por último, Weisse puntualizó que “como parlamentaria del distrito espero y solicito a la Delegación y al Ministerio del Interior que se hagan parte de las querellas en estos casos de terrorismo y no se siga con la negligencia que han actuado hasta ahora. Hablo de negligencias, porque no queremos pensar que existe una cierta complicidad del gobierno al no interponer las querellas correspondientes como lo fue en el caso del Fundo de San Miguel, del cual se prefirió hacer oídos sordos y no presentar las querellas correspondientes”, finalizó.