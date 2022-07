La noche de este martes y madrugada de hoy miércoles hubo dos atentados incendiarios en la provincia de Arauco.

Uno de ellos afectó las instalaciones del parque eólico Las Peñas, ubicado en la comuna de Arauco, mientras que el otro involucró la quema de dos cabañas en Contulmo, pertenecientes al ex alcalde Mauricio Lebrecht.

El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, señaló a medios locales que “en la comuna de Arauco, en el sector Las Peñas, el cuidador del sitio indicó que se habían acercado a ese lugar cerca de ocho a diez encapuchados, quienes ingresaron con armamento y procedieron a desalojar a tres personas que habitaban una vivienda del sector. Procedieron a quemarla, más dos galpones”.

En el lugar trabajó Carabineros de Arauco y Bomberos de Arauco, Carampangue, Laraquete y Tubul.

En cuanto al segundo ataque incendiario ocurrido en Contulmo, el delegado señaló que “cerca de las 2 de la madrugada (de hoy), se recibe información de que en el sector de Coihueco se estaban quemando dos cabañas. Bomberos no pudo ingresar al lugar, producto de que estaba bloqueado el camino. Se logró identificar que, efectivamente, estaba ocurriendo allí un hecho de atentado. Las dos viviendas eran propiedad del ex alcalde de Contulmo, Mauricio Lebrecht”.