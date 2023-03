Entre los niños, niñas y adolescentes es poco común ver que se dediquen a practicar deportes o disciplinas con altos estándares de exigencia, ya sea por el peligro que representan o por gustos, sin embargo, en Los Ángeles destacó la historia de una joven que a sus cortos 15 años compite en las tradicionales carreras a la chilena.

Si bien es una disciplina que requiere mucho esfuerzo, constancia y entusiasmo, para Antonela ha sido cumplir sus sueños.

Diario La Tribuna se trasladó hasta el sector de Las Trancas en la capital provincial, para conocer la historia de Antonela Castillo, una joven jockera apasionada por las carreras a la chilena y los caballos.

Antonela tiene 15 años y participa de las tradicionales carreras a la chilena desde los 13.

“Ahí veía a mi papá que trabajaba con los caballos y me entusiasmé en hacerlo, después empecé a trabajar y se me dio la oportunidad de correr y mi primera carrera la gané, y ahora corro los caballos más grandes de mi corral”, contó sonriente.

Aparte de la motivación que encontró en su figura paterna, Antonela se atrevió a correr porque le gusta, según relató “vi a los jinetes en las carreras y me llamó la atención”.

Sobre los peligros que reviste practicar esta disciplina, Antonela comentó que “me da miedo caer del caballo, lesionarme y no poder correr nunca más”.

“La gente a veces me pide fotos y se siente bacán porque es algo que siempre quise hacer, me motivan cada día más a hacer lo que hago ahora”, añadió la joven angelina.

Respecto a compatibilizar los estudios y las carreras, Antonela comentó que “son cosas totalmente independientes, yo estudio toda la semana y los fines de semana me dedico 100% a los caballos. Ahora pronto entro a clases y eso igual me da desventaja porque no podré entrenar todos los días pero seguiré con lo que siempre he soñado.”

Dentro de lo que significa un día normal de entrenamiento como jockera, la joven estudiante señaló que “sacamos los caballos, los aperamos con la montura y otros accesorios que necesitan para la práctica, los galopamos, los hacemos correr y así sucesivamente con todos, luego les damos su comida y esa es la rutina de todas las tardes”.

“Para mi correr significa mucho, los caballos me motivan todos los días a seguir, a ser más grande y mejor, también significa mucha constancia, ya que yo no puedo salir en las tardes como todos, sino los animales no comen, esto requiere mucho esfuerzo y disciplina, no hay vacaciones ni descanso”, manifestó Antonela en relación al valor emocional que tiene para ella trabajar con caballos.

MENSAJE MOTIVACIONAL

¿Qué le dirías a los jóvenes de tu edad que no se atreven a realizar estas cosas?

-“Si quieren hacer algo y tienen la oportunidad y el apoyo de sus papás lo van a lograr. No tienen que escuchar los comentarios de nadie, ustedes pueden. Aunque les digan que no, el miedo está pero se supera, al principio también tenía mucho miedo, pero adelante están mis sueños, entonces hay que perseguir los sueños y hacer lo que uno siempre quiso”.

Junto con abrirnos las puertas de su hogar, Antonela agradeció el apoyo de sus padres, ya que sin el apoyo de ellos, y todos sus cercanos, no estaría corriendo, añadiendo que “muchas veces dije: Mamá, ¿y si no corro más? Me da miedo. Ella decía no, tú puedes. Mi papá igual siempre ha estado aquí, me ayuda en las prácticas, me enseña a ser mejor que todos”, cerró.

La ganancia, a ratos, poco visible de las carreras a la chilena no consisten sólo en dinero, como dijo Antonela, también se ganan copas y honores, motivo por el cual la joven angelina piensa seguir hasta que no pueda competir más.