Aparta de ganado, entre las actividades de la Fiesta de la Chilenidad en Los Ángeles

En la Medialuna del recinto de Socabío, se desarrolló una nueva versión de la Fiesta de la Chilenidad, que incluyó una prueba promocional de Aparta de Ganado y Rodeo para Criadores.

Hasta el lugar, ubicado en avenida Las Industrias, llegó numeroso público a presenciar las distintas actividades, que comenzaron el viernes en horas de la mañana y se extendieron hasta el domingo.

El presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chilena de Biobío, Salvador Larraín destacó que se trata de una actividad que se realiza todos los años siendo esta la trigésimo primera exposición de caballos chilenos que se desarrolla en Biobío.

Agregó que también se incorporó una Prueba de Aparta de Ganado, con participación de cerca de diez equipos.

“La exposición fue todo un éxito, con 75 ejemplares inscritos, entrando a la pista 73 de los caballos” puntualizó. En paralelo destacó la exposición, el nivel alcanzado en las distintas categorías y la convocatoria del público.

JÓVENES JINETES

Entre los participantes en la Fiesta de la Chilenidad, se encontraban jinetes en las distintas categorías, los que llegaron con horas de anticipación para preparar a sus caballos y participar en la Aparta de Ganado.

Martín Sandovalrelató que desde siempre ha estado ligado a los caballos:“Tengo diez años y desde los dos años que ando a caballo. Me gustan los caballos y también estar con mis amigos. Mi papá trabaja con caballos y desde chico que he estado es esto”.

Tomás Sandoval, su hermano, agregó que se trata de una actividad que desarrollan en familia: “Desde los seis años que ando a caballo. Nací con los caballos y me gustan harto. Son animales que entregan amor a las personas y a los que cuidamos. A mí me apasionan los caballos y el rodeo” dijo Tomás, que junto a su hermano forman parte del Criadero Trumaos Negros, que formó su padre y al que también se sumaron sus dos hermanas.

Junto a Martín y Tomás, también se prepara Ignacio Gajardode once años: “Desde los cinco años que he estado con los caballos, que me gustan mucho. Yo encuentro que son animales muy amigables. Practico durante la semana, menos los días sábado y domingo”.

Daniela Riquelme del Criadero Águila Sur describió que:“Prácticamente toda mi vida he estado al lado de los caballos ya que mi papá siempre nos ha mantenido ligadas y practico rodeo desde los 12 años. En total, llevo ya diez años en el rodeo y aquí, participando en la aparta por tres años. Ahora se está incorporando mi hermana que es mi compañera en la actividad junto a mi papá”.

Javiera Riquelme contó que: “El año pasado no más empecé con el rodeo. Tengo 14 años. Me gustan los caballos y los cuidamos mucho. Toda la familia siempre nos ha apoyado en esto”.

Fernanda Peña del Criadero Nueva Esperanza de Los Ángeles expresó que: “Desde los 15 años que empecé a practicar el rodeo. Llegué al rodeo por mi papá que trabaja en esto y practica también. Normalmente todos los días estoy con mi caballo. Son animales a los que se debe cuidar no solo en su parte física”.