Prevaleciendo el folclore: Una historia de experiencia y esfuerzo

¿Cuál es el significado de la cueca para los jóvenes de hoy? Fue la pregunta que José Thomas Novoa y María Paz Hernández no dudaron en responder luego de ser formulada. La pareja de baile de 17 y 16 años respectivamente mostró gran interés por entregar un mensaje a las nuevas generaciones, motivándolos a preservar el baile nacional.

Su vínculo con la cueca tiene orígenes similarmente contrastantes. Él cuenta que su primer acercamiento se produjo a los seis años: “Venía en auto con mi papá y escuché un taller en la radio. Me tincó ir y desde entonces estoy con eso”.

El inicio de este baile en la vida de ella comienza, en cambio, algunos años después. Haciendo énfasis en su infancia cuenta que desde pequeña no le gustaba hacer nada y que “como a los 7 años me empezaron a llamar la atención las muestras de cueca y su asistencia”.

Ambos están en enseñanza media (María Paz en 3ero medio y José Thomas en 4to) en el liceo “El Huertón”. Revelan que el establecimiento se ha mostrado abierto a apoyarlos desde el inicio, ya que asisten a una extraprogramática impartida por un funcionario de éste, Rubén Flores, profesor de folclore y al que se refieren como “preparador”.

Flores también preside el club de cueca “Ciudades de Nuestra Tierra”, grupo folclórico en que María Paz y José Thomas son activos participantes gracias a una invitación del docente.

Según sus testimonios, su formación como pareja de baile surge a inicios de este año. Ambos bailaban con otras personas, pero en ese minuto se encontraban sin compañero y debían prepararse para la competencia comunal. Desde ese entonces, su amistad ha sido inseparable, antecedente que probablemente se vincula con el resultado del pasado viernes.

Otra de las interrogantes dentro de su desarrollo de la disciplina es la opinión de los padres. Ventajosamente, los bailarines enfatizan en que han estado apoyándolos constantemente y realizando seguimiento a sus competencias. “Mi mamá y mi tía son las que siempre me han acompañado para todos lados, si hay que levantarse a las 6 de la mañana para peinarme, me van a peinar. Junto a mi abuelo y mi papá, que no siempre me acompañan, pero siempre están ahí. Mi familia es muy creyente y mi abuelo prende una velita a la virgen y le pide que por favor me vaya bien”, cuenta María Paz.

Por otro lado, José Thomas también ha tenido el apoyo constante de sus padres: “Están muy orgullosos porque también les gusta la cueca y verme bailar, están orgullosos de que baile”.

LA PREPARACIÓN Y LO QUE QUEDA POR ESPERAR

Un hobby, una pasión y entrega de satisfacción son parte de las palabras que estos jóvenes utilizan para describir sus sentimientos acerca de la cueca. Este viaje por la cultura nacional sin embargo no ha sido sencillo.

María Paz Hernández cuenta que para la Muestra Regional de Cueca, en la que obtuvieron el primer lugar, debieron prepararse durante meses. “Desde junio llevamos practicando, unos cuatro o cinco meses, ensayando varias veces en la semana. Incluso el liceo nos daba apoyo con las clases. Por ejemplo, nos sacaban de algunas y después recuperábamos”.

Al estar casi al borde de la licenciatura, los estudiantes se plantean seguir desarrollando este deporte una vez que salgan del liceo: “Tengo ganas de seguir practicando, con menos frecuencia por los estudios, pero seguiré” interviene José Thomas Novoa. “Mi idea es seguir practicando. Sobre todo, porque hemos ganado muchas cosas que no pensé que íbamos a ganar, que la suerte nos acompañara tanto” agrega María Paz.

La importancia de los amigos para nuestra bailarina se recalca aún más cuando aparecen los imprevistos, en los que ha podido contar con ellos: “Yo, por ejemplo, si voy a competir, sé que va a llegar mi amiga que me peina, mi otra amiga que me maquilla y mi amiga que me viste”.

¿Sus expectativas para la muestra nacional? Darlo todo. “Hemos estado observando a las otras parejas, las analizamos, vemos sus defectos, sus ventajas y de eso sacamos una base. No queremos ir a perder el tiempo, vamos con las expectativas muy arriba”.

¿Es el ambiente es competitivo? Cuentan que depende. Sobre todo, de cuánto conozcan acerca de los participantes: “Como en todas las cosas, hay envidia. Siempre. Pero es muy poco, uno se afiata a más gente buena que mala. (…) En un campeonato conocí unos niños muy chiquititos y me los encontré años después. Bajaron y me dijeron que el piso estaba muy malo, que no me pusiera en cierta zona. Me hubiera equivocado si ellos no me decían lo del piso. Yo creo que todos quieren que les vaya bien”, argumenta María Paz.

Gracias a sus testimonios, la pareja busca preservar la cultura tradicional chilena. A su corta edad, Novoa y Hernández nos enseñan desde sus experiencias, aprendizajes y vivencias acerca de la resiliencia, la sana competencia y por, sobre todo, el compañerismo.

