En su recorrido de miles de kilómetros, Andrés Montero llegó a la conclusión que el mundo del campo es uno pacífico que se tiene que proteger.

Un director de la Sociedad Nacional de Agricultura contó sobre su viaje de 3.100 kilómetros por Chile y su percepción sobre los partidarios del Rechazo que han participado en marchas a caballo por la defensa de las costumbres rurales en diferentes puntos del país durante el último año, producto de los cambios que implicaría la aprobación del texto constitucional para la vida de la gente de campo.

El agricultor de las regiones del Maule y de Los Lagos, director de la Sociedad Nacional de Agricultura y consejero de la Sociedad de Fomento Fabril, Andrés Montero, dijo en conversación con diario La Tribuna que “ha habido muchos grupos a nivel local y regional en distintas partes de Chile que se han manifestado. Huasos a caballo que recorren los alrededores de su pueblo”. “Estuvimos en Parral, donde hubo 450 caballos y toda la gente del pueblo estaba feliz, aplaudiendo a huasos de todas las edades aperados de sus mantas, lazos y equipos típico”, relató Montero. A través de este despliegue nacional, el vocero de la SNA indicó que han tratado de demostrar “que el caballo, las tradiciones y la bandera son elementos que el campo quiere cuidar”. “Desde hace un tiempo que se han dado en todo Chile, con 50 planificadas a nivel nacional. No son marchas de odio, sino que de cariño, para transmitir un sentimiento”, explicó el agricultor.

ASEGURA QUE VOTANTES DEL RECHAZO PROTEGEN TRADICIONES PATRIAS

El consejero de la Sofofa declaró que todos los participantes de estas manifestaciones “son votantes del Rechazo al proyecto constitucional, pero no lo vociferan, es tan evidente el cariño de esa gente por Chile y sus tradiciones que es obvio que están en contra de un proyecto que castiga a las tradiciones y que ha sido liderado por personas que quieren dividir a Chile”. “Yo creo que la gente se dio cuenta de eso y sale a manifestarse de la manera que ellos conocen: Arriba de su caballo, con su bandera, su manta y eso es lo que ha pasado”, observó el director de la Sociedad Nacional de Agricultura. Andrés Montero relató también sobre su viaje “de 97 días y 3.100 kilómetros, desde Bucalemu Rapel hasta Puerto Williams. Andaba entre 40 y 50 kilómetros diarios, alojé con pequeños y grandes agricultores, en regimientos, en escuelas de la Sociedad Nacional de Agricultura y en la Cordillera de Darwin alojé en carpa muchos días”.

“Conocí mucha gente, algunas que increíblemente son hoy mis amigos, colonos, rivereños del Baker, estancieros de Tierra del Fuego que me mandan mensajes preguntándome cómo estoy y cuando los voy a ir a ver”, continuó el agricultor. La experiencia del defensor de las costumbres nacionales están plasmadas en un libro titulado “De Bucalemu a Puerto Williams: Una Cabalgata por La Patria”, que se lanzó el sábado 20 de agosto. El hombre que realizó esta inusual travesía por todo el país explicó que en dicho viaje “pude captar lo maravilloso que es el mundo campesino, que es un mundo pacífico y que tenemos que cuidar entre todos”. Respecto al proyecto constitucional y la consideración de la gente que abraza el mundo de las tradiciones y de los sectores rurales del territorio nacional, el director de la SNA dijo que vio “con mucho cariño que muchos agricultores y muchos campesinos hicieron el trabajo y juntaron ideas, consensuando el sentimiento del mundo rural, intentando traspasárselo a los constituyentes”.

EL AGRO EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL

Montero consideró que las Iniciativas Populares de Norma emanadas desde la órbita de las tradiciones del campo chileno “no tuvieron éxito con la mayoría de los constituyentes, que primero eran absolutamente ignorantes del mundo rural y que tampoco tenían la intención de aprender del mundo rural”. “Aquí esto se transformó en una muralla infranqueable y todo lo que nosotros planteamos y pedimos no fue escuchado, en el aspecto de un Chile unitario o en la defensa del agua”, enumeró el agricultor. El director de la Sofofa dijo que “los constituyentes no entendieron que el agua no es solo agua, sino que las redes de canales, compuertas, bocatomas, juntas de vigilancia, celadores y todo lo que gira en torno al uso del agua”. “El agua en la agricultura no se acumula, sino que se usa para regar y no quisieron entender. Mantuvieron su postura de que los agricultores robaban agua y hay que decirlo con todas sus letras: son ignorantes”, acusó el director de la SNA. “El sentido común está regresando y los últimos meses dan cuenta de que estábamos en lo cierto, lo que quedará demostrado en el plebiscito”, proyectó Andrés Montero.