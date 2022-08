Más de 100 mil visitas registra el Parque Alessandri Nacimiento en su primer año

Su primer aniversario celebró el Parque Alessandri Nacimiento, registrando en su primer año de funcionamiento más de 100 mil visitantes de distintos lugares.

Ubicado en el corazón de esta comuna de la región del Biobío, en los terrenos del antiguo estadio de CMPC Celulosa, este recinto abrió sus puertas en agosto del año pasado, ocupando alrededor de 5 hectáreas. Sin embargo, la administración del parque ya anunció que seguirá creciendo, para sumar nuevos espacios al aire libre que beneficien directamente a las familias de Nacimiento y sus alrededores.

“Es increíble que ya hayamos cumplido un año y la respuesta de sus más de 100 mil visitantes nos ha motivado como Empresas CMPC y Fundación CMPC a seguir creciendo para continuar nuestra labor medioambiental y de aporte a la calidad de vida de las familias nacimentanas y de la provincia”, afirmó Maite Artiagoitía, directora de Educación y Naturaleza de Fundación CMPC, tras encabezar una actividad de celebración la tarde de este martes 23 de agosto.

En la ocasión, recordó que la intervención urbana y el montaje arquitectónico y paisajístico del parque estuvo a cargo del destacado arquitecto y paisajista nacional Juan Grimm, quien proyectó en la instalación -ubicada a 37 kilómetros de Los Ángeles- árboles nativos, arbustos, plantas y flores endémicas del territorio nacional, como coigüe, peumo, quillay, lingue, olivillo, castaño, roble y raulí, entre otras.

El alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, fue parte del aniversario del lugar, oportunidad en que se mostró feliz de conmemorar un año de esta área verde en la comuna. “Para nosotros ha sido de mucho beneficio las más de 100 mil visitas que ha tenido. Las personas no solo aprovechan de visitar el parque, sino que también el resto de la comuna. Agradezco porque aquí también ha tenido espacio la cultura, los colegios, los emprendedores. Las personas vienen a disfrutar de estas casi cinco hectáreas que nos permiten recrearnos con la naturaleza, las plantas y los árboles. Esperamos que en un par de años siga creciendo, para que más nacimentanos y visitas conozcan este parque maravilloso que está en el corazón de la comuna”, destacó el edil.

RED DE WIFI

Cabe resaltar que, además de los sectores de descanso y juegos, de la laguna artificial, y del anfiteatro que tiene una capacidad para recibir a mil 500 personas, hace dos semanas el Parque Alessandri cuenta con una red gratuita de wifi.

El sistema tiene tres puntos de internet dedicado para 200 Mbps de subida y de bajada, permitiendo que los vecinos puedan asistir al recinto y conectarse sin costo de por medio.

Al respecto, el jefe de Asuntos Públicos de CMPC, Didier Cares, explicó que la iluminación del parque “fue posible gracias a CMPC, que junto con Fundación País Digital y la empresa de telecomunicaciones Mundo, implementaron Internet a otras 11 organizaciones sociales del Barrio Estación y Villa La Esperanza. Además, esperamos proveer a otras sedes vecinales en el corto plazo”.

ALEGRÍA DE LA COMUNIDAD

En el contexto de este primer año de funcionamiento, vecinos de Nacimiento compartieron su experiencia al visitar el parque. “Fui a dar una vuelta con mi hermana de 8 años, me sorprendió que ahora el parque contara con iluminación y wifi, algo que, al menos a mí que trabajo desde redes sociales, se me hizo bastante útil y me permitió mantenerme conectado mientras daba mi paseo”, comentó Vicente López, joven del sector.

Durante el último año, los visitantes han disfrutado de los senderos, miradores, árboles nativos, una laguna artificial, plazas y juegos que ofrece este atractivo espacio.

En tanto, Ximena Oñate representó a los dirigentes y comunidad durante el acto de celebración, momento en que subrayó que “este es un lugar que nos permite reunirnos y disfrutar de la naturaleza, es un espacio ideal dentro de la ciudad”.

Cabe recordar que, como una forma de incorporar a los habitantes de Nacimiento en esta iniciativa, el proyecto del Parque Alessandri fue exhibido en la Casa de la Cultura y el Arte seis años antes de su apertura, para recibir la opinión de los vecinos y autoridades locales.

Posteriormente, Fundación Mi Parque trabajó con la comunidad en tres líneas de acción: talleres medioambientales, concurso de diseño, y realización de murales y plantaciones participativas.

“Cuando esto se comenzó a trabajar, hace muchos años era como muy lejano, no pensamos que lo íbamos a tener y ahora sí lo hemos disfrutado bastante en familia, con la comunidad pasando un ratito de esparcimiento”, rememoró Angélica Carrasco, presidenta de la junta de vecinos Villa Las Araucarias, en el sector Estación de Nacimiento.

También este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para que emprendedores de la comuna puedan mostrar sus productos a la población.

Asimismo, la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Nacimiento, Ana Ríos, indicó que “este gran recinto es de utilidad y provecho para la comunidad, para las personas mayores que participamos en ferias y actividades, además de ser beneficioso para los adultos mayores que van con sus nietos”.

Quienes deseen visitar el Parque Alessandri Nacimiento pueden hacerlo de martes a domingo, entre las 11:00 y las 19:00 horas, de manera totalmente gratuita.