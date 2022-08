Angelina postulante a Miss Chile busca potenciar el turismo local y derribar las brechas de genero 

En caso de ganar, la modelo quiere trabajar un año con la organización de Miss Chile, potenciando el turismo en la zona y viajando por el país, mostrando lo característico de Los Ángeles.

La candidata angelina en el concurso Miss Chile 2022, Francisca Lavanderos dijo que quiere utilizar la plataforma de la competencia para mostrar a las niñas y mujeres de Chile que estas pueden hacer todo lo que se propongan, así como lo hizo ella consiguiendo ser piloto comercial de avión. A su vez, la también ganadora de diversos concursos similares Miss Chile a nivel internacional dijo que también quiere potenciar toda la industria que se genera alrededor de estos concursos, donde la modelo ha observado potencialidades que permitirían finalmente posicionar a la ciudad como destino turístico.

La representante de Los Ángeles en el concurso Miss Chile, Francisca Lavanderos, contó a diario La Tribuna que se encuentra estudiando “para ser piloto comercial de avión, el año pasado estuve en la Fuerza Aérea pero me salí y ahora sigo en la aviación, pero desde otra área. Siempre me gustó el mundo de la aviación”. “Al principio pensaba que ser piloto era más para los hombres, pero investigando me di cuenta de que no y mi rumbo está en los aviones. De hecho con este concurso espero poder inspirar a más niñas a hacerlo”, dijo la participante angelina del concurso. De hecho, Lavanderos tiene “un proyecto social sobre eso, llamado Inspiradoras, que se enfoca en incentivar a las mujeres a seguir los caminos que quizás en este momento están más dominados por hombres”, contó la modelo.

EL CAMINO QUE LLEVÓ A LA PILOTO A LAS PASARELAS DEL MUNDO

La competencia no es una experiencia nueva para Francisca: “el año 2017 participé en el concurso Miss Mundo Chile y ahí me mandaron a un concurso a Filipinas, representando a Chile, donde participamos alrededor de 50 chicas y yo obtuve el tercer lugar”. “Ahí se dieron cuenta de que había potencial en mí, considerando que en Chile es difícil resaltar en estos concursos, a diferencia del caso de Estados Unidos y Venezuela, donde potencian esta área”, observó Lavanderos. Con ese puntapié inicial “seguí en el mundo de los concursos, el año 2019 me presenté en el Miss Grand, representando a Los Ángeles. Ese concurso lo gané en Venezuela, compitiendo con 70 otras chicas y salí entre las 20 mejores”, relató Francisca Lavanderos en conversación con La Tribuna. La representante de Los Ángeles en el Miss Chile de este año podría tener la oportunidad de representar al país en Polonia en caso de que gane la competencia, concursando en el Miss Supranational.

En caso de ganar, la piloto dijo que “trabajaría un año con la organización, en el que potenciaríamos el turismo, me gustaría viajar dentro de Chile mostrando cosas de la ciudad. Eso es lo que me gustaría”. Lo anterior con el fin de mostrar la oferta de la ciudad para el resto del país: “Mostrar microempresarias y microempresarios, trabajando junto a ellos. Sería muy bonito, porque trabajar con grandes marcas no los ayuda tanto como trabajar como Miss Chile, para las mismas personas de Los Ángeles”, adelantó Francisca Lavanderos. La candidata a Miss Chile también quiere “trabajar con la municipalidad, haciendo obras sociales. La semana pasada estuve en Los Ángeles, trabajando con una junta de vecinos para celebrar el Día del Niño”. “Ser Miss Chile no es ser una modelo, sino que es trabajar en un proyecto para ayudar a las personas”, explicó Lavanderos a diario La Tribuna.

CANDIDATA QUIERE POTENCIAR EL TURISMO LOCAL EN CASO DE GANAR

La modelo angelina observó que a Los Ángeles “le falta desarrollo de la industria. A la misma productora que trabaja en el mundo del modelaje en Los Ángeles le cuesta conseguir marcas de la misma ciudad. Por eso creo que sería muy bonito potenciar estas a nivel nacional, porque hay mucho talento en Los Ángeles”. “Quizás les falta manejar mejor las redes sociales, pero veo que se quedan ahí y en Los Ángeles hay demasiado talento”, observó Francisca Lavanderos. “Por ejemplo, la chica que ganó el año pasado es de Paihuano y por ende están haciendo el concurso ahí, para potenciar el turismo en la zona, llevando a personas que quizás no conocen ese lugar”, mencionó la piloto. La participante del Miss Chile dijo que en caso de ganar “quiero gestionar algo con el alcalde para poder realizar el Miss Chile 2023 en Los Ángeles y que cada una de las chicas de a conocer la ciudad a través de sus seguidores en redes sociales”. La final del Miss Chile es el próximo sábado 27 de agosto.