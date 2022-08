El 16 de abril de 2016 se constituyó la Unión Comunal de la Discapacidad de Mulchén, con la finalidad de agrupar a la población de este grupo de personas, ya que se encontraban a la deriva y también para representarlas en temas de discapacidad.

Han planteado a la municipalidad y a Senadis la opción de trabajar por el beneficio de las personas en situación de discapacidad, que integren o no la agrupación.

Víctor Mitchell, presidente de la Unión Comunal de Discapacidad de Mulchén, en conversación con diario La Tribuna, dio a conocer que son cinco organizaciones que integran la unión.

“Nosotros tenemos el Club de Discapacitados Raúl Acuña, una agrupación de pacientes postrados, Apedia, que son personas con hipoacusia o sordas, personas jóvenes, adultos y niños con síndrome de Down, y otra agrupación con personas con baja visión y ciegas”, señaló.

La idea de congregar a estas organizaciones es discutir las inquietudes de cada una y presentarlas ante la autoridad, para desarrollar en profundidad el tema de la discapacidad.

Según el relato de Víctor, uno de los temas que aqueja a esta parte de la población es la inclusión laboral, ya que si bien se creó la ley 21.015, que indica a las empresas contratar a cierto porcentaje de personas en situación de discapacidad, en la práctica es mucho más complejo, al igual que con la ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades.

“Falta compromiso y mayor sensibilidad, tanto en locales comerciales y atención a público, que no están cumpliendo con los requisitos de accesibilidad y facilidad para las personas en situación de discapacidad”, aseguró Víctor.

LENGUAJE INCLUSIVO

Otro aspecto importante que mencionó el presidente es el uso del lenguaje en cuanto a las personas en condición de discapacidad, debido a que aún se ocupan términos erróneos para referirse a este grupo y que muchas veces dificulta la comunicación y las relaciones interpersonales al no utilizar las palabras adecuadas.

De acuerdo a las palabras de Víctor, “existe un lenguaje inclusivo, para personas en situación de discapacidad o con discapacidad. Por ejemplo, ya no se dice minusválida, las personas sordas no siempre son sordo mudas, ya que por la sordera nunca pudieron hablar u otros que quedaron sordos pero si hablaban; y en el caso de las personas ciegas, no se dice no vidente, porque no ven el futuro, solo no ven o tienen baja visión”.

Si bien conlleva tiempo implementar este lenguaje y aprenderlo, es un deber de la sociedad interesarse por incluirlo en el vocabulario habitual, considerando que es uno de los mejores ejemplos para ser integradores e inclusivos, al referirse a estas personas con discapacidad por su nombre correcto.

“Significa mucho para nosotros, hay que ir cambiándolo de a poco, pero con trabajo, que hacemos aquí en la unión comunal, al igual que el postular a fondos municipales para optar por espacios, nos da un lugar que nosotros merecemos como personas”, puntualizó Víctor.

En cuanto a inclusión laboral, el presidente de la Unión de Discapacidad de Mulchén declaró que “ya han pasado cuatro años desde que se promulgó la ley, entonces deberían retomarla para aumentar el porcentaje de personas en situación de discapacidad con contrato”.

Por otro lado, también está el tema de la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, que permite a las personas acceder a pensiones y beneficios estatales diseñados especialmente para ellos y ellas. Actualmente, la Unión Comunal de Discapacitados de Mulchén participa en la Mesa Regional de la Discapacidad del Biobío y también en la Red Provincial de la Discapacidad.