Los desafíos de la omnicanalidad: ¿Qué es y por qué debería ser parte de tu emprendimiento?

El comercio electrónico se vio potenciado en los momentos más álgidos de la pandemia y marcó un antes y un después para muchos emprendedores que se fueron adaptando a estos cambios, siendo crucial la capacitación para la mayoría, al verse enfrentados a los cambios de desarrollar el comercio. Así, las nuevas categorías fueron incorporadas a un nuevo sistema de medición: La omnicanalidad.

Para Gustavo Sandoval Ulloa, coordinador del Centro de Negocios Sercotec Los Ángeles “hoy las redes sociales y el internet en general son parte del camino obligatorio para el éxito de una empresa. Ya no es una opción sino que un desafío para todos los emprendedores”.

La omnicanalidad permite a los emprendedores integrar diferentes canales de atención a los clientes, entre ellos, redes sociales, correos electrónicos, teléfonos y chats, entre otros, con la intención de crear una experiencia de compra amigable, cercana y eficiente ante cualquier oportunidad. Esta modalidad representa para el E-commerce saber reconocer las oportunidades de compra de un usuario, y entregar la atención adecuada.

MOTOR DE CRECIMIENTO

Gustavo Sandoval, coordinador del Centro de Negocios Sercotec Los Ángeles no duda en reconocer la importancia y destacar el rol de los emprendedores en las economías locales y junto con ello valorar el impacto de las capacitaciones en el uso de las tecnologías.

¿De qué manera aportan los emprendedores a la economía local?

“Los emprendedores al ser el motor del crecimiento aportan en la solución de problemáticas y necesidades de las comunidades aportando tanto en el desarrollo de su propia identidad cultural, haciendo visibles sus emprendimientos como también pasar de un escenario informal a uno formal en la generación de empleos y ventas, que son lo fundamental para un mejor desarrollo económico de cada una de las comunas del país”.

Junto con ello, comenta que durante el proceso resulta imperioso reconocer las

debilidades e ir formalizando los negocios en la medida que estos van creciendo y proyectándose en el tiempo, no estando exentas de dificultades estas etapas.

Pero, ¿Cuáles son los obstáculos que puede enfrentar en sus inicios un emprendedor o emprendedora?

Los obstáculos que puede enfrentar un emprendedor o emprendedora pasan por la desinformación de muchas actividades requeridas en la etapa de formalización y que se pueden subsanar, “ya que muchos de los emprendedores tienen ideas de negocios muy variadas pero no le dedican el tiempo suficiente a la elaboración de un plan de negocios que los guíe al momento de ir pasando por las diferentes etapas del tu emprendimiento”.

En ese sentido, el experto resalta que “es vital la planificación financiera, ya que existe un periodo que llamamos el Valle de la Muerte, donde es muy fácil quedarse sin capital en los primeros meses, ya que existe un periodo de adaptación, pago de costos fijos e inserción del emprendimiento en el mercado, que hace que los emprendedores que no realizan bien esta planificación queden en el camino”.

Al respecto suma otra complicación que es frecuente sino se cuenta con el respectivo plan de negocios: “Otro obstáculo que vemos es la escasez de clientes, pues los clientes no llegarán solos, es necesario salir a buscarlos, ya sea con convenios, campañas de redes sociales, etc. Muchos emprendedores piensan que los clientes llegarán solos a su negocio”.

LAS CAPACITACIONES DEBEN SER CONSTANTES

Se define a la capacitación como una herramienta que resulta imperiosa para mantenerse vigente en el rubro de los negocios, más aun ahora que la pandemia dejó nuevos desafíos en la forma de desarrollar la actividad. Pero, ¿Cuáles son los desafíos que imponen las nuevas tecnologías? Para el coordinador del Centro de Negocios Sercotec “los desafíos que imponen las nuevas tecnologías

pasan por una capacitación que debe ser permanente ya que estas tienen un periodo de obsolescencia muy rápido por lo que van cambiando constantemente. No sirve de mucho capacitarse hoy y dejar de hacerlo por un periodo muy prolongado”.

Plantea que la capacitación hace referencia a todos aquellos conocimientos tanto teóricos como prácticos que ayudan a mejorar el desempeño de un colaborador o un equipo de trabajo dentro de una organización. “Esto implica también una implementación compleja (…) En algunos casos tanto el dueño como el equipo pueden ser adversos al cambio, por lo cual el incorporar tecnologías lo ven como una amenaza. En ese sentido, es necesario hacer entender a los emprendedores que este es un beneficio tanto para su empresa, sus equipos y para los clientes”.

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN

Para todo emprendedor es vital definir y dedicarle tiempo a los contenidos que dan sustento a la imagen que proyectan a través de redes sociales, con estrategias de contenido y planificación. “El emprendedor que no se ha sumado al uso de nuevas tecnologías o uso de redes sociales está quedando fuera del mercado, que es muy competitivo en el tiempo que estamos viviendo y el desarrollo de la omnicanalidad. No existe otra vía. Hoy las redes sociales y el internet en general son parte del camino obligatorio para el éxito de una empresa. Ya no es una opción sino que un desafío para todos los emprendedores”.

Para Gustavo Sandoval, “las habilidades que deben fortalecer los emprendedores y emprendedoras están centradas en el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la planificación, control de sus actividades como también en función de la comercialización de sus productos”.

En la práctica, para ellos también se presentan brechas que necesariamente deben disminuir, “por lo que, los invito a participar de los Centros de Negocios de Sercotec a nivel nacional, en donde encontrarán asesoría especializada y de alto valor, de forma gratuita, que les permitirá encontrar respuesta a muchas de sus inquietudes”.

En estas instancias, “el compromiso de los centros será generar impacto económico en sus empresas tanto en el aumento de ventas, inversiones y la generación de empleos que los ayudará a mantenerse en este mercado tan desafiante” comprometió, al instar a los emprendedores a acudir al Centro de Negocios de Sercotec que en Los Ángeles se ubica en calle Lautaro 279.