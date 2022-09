Daniela, la emprendedora angelina que con perseverancia formó su boutique XL

En más de una oportunidad ha tenido que reinvertarse y enfrentarse a sus propios temores los que ha convertido en fortaleza, comenta Daniela Navarrete Opazo, quien lidera el equipo de trabajo de la boutique El Baúl, que desde Los Ángeles se proyecta hacia otras ciudades, como Concepción y Santa Bárbara. En esta zona de la precordillera de la provincia de Biobío, Daniela optó por innovar, instalando una boutique en los locales 11 y 12 de la Galería Rosas, lugar donde se ubica una tienda colaborativa en un nuevo formato de atención, donde no solo están disponibles los productos de la marca Love and Curve, sino también el trabajo de otras mujeres emprendedoras y de Pymes de manufactura e importaciones.

Al paso del tiempo y luego de postular a proyectos a través de Sercotec, Daniela logró comprar máquinas industriales de corte y costura, que comenzaron a dar vida a sus sueños y proyectos. Recientemente logró comprar telas e insumos para la nueva temporada, tras ser premiada por la Fundación Banigualdad como emprendedora destacada, en un concurso que superó las 2 mil 300 postulaciones a nivel nacional. Así logró también abrir la sucursal en Santa Bárbara.

El proyecto empeñado por Daniela sigue su curso contando con el apoyo de Pamela Calabrano Salcedo, su cuñada, con quien comparte el día a día en el taller de confecciones y en la boutique. “Tenemos una maniquí XL de sastrería donde se van probando los diseños. Es un taller pequeño donde diseñamos y fabricamos el vestuario que luego comercializamos” detalló Daniela, que anticipa que muy pronto dejará de trabajar desde su hogar para instalarse en el centro de la ciudad de Los Ángeles.

También es presidenta de una agrupación de emprendedores en Los Ángeles, donde gestionan actividades comunes, como exposiciones en las plazas o en eventos especiales. Desde el año 2020 están formalizados como Sindicato de Trabajadores Independientes bajo el nombre Enlace Ecommerce Los Ángeles.

LOS SUEÑOS, DESAFÍOS Y PROYECTOS

¿Cómo nace este emprendimiento?

Cuando me inicié con la boutique me di cuenta que las personas buscaban tallajes más grandes de los que se ofrecían. En ese entonces lo único que yo lograba encontrar entre mis proveedores era la ropa estándar, desde la S a la M, que a veces alcanzaba a cubrir tallaje L (…) Así las personas XL, XXL o más, quedaban fuera de la posibilidad de elegir. Cuando inicié el emprendimiento, la idea era tener una persona como ayudante en el área de la confección pero en ese entonces no encontré a nadie que quisiera trabajar en el taller por lo que debí aprender con la ayuda y orientación de mi mamá, que me enseñó usar las máquinas industriales de costura. Debí aprender de cero.

¿De qué manera comienzas a aplicar lo aprendido?

Mi mamá me ayudó con una rápida inducción y luego era pura práctica a través de tutoriales de internet con técnicas de costura y de moldaje. Así practicando logré aprender y dominar técnicas.

Desde entonces tuve la ayuda de Pamela, mi cuñada, a quien enseñé lo que había aprendido porque tampoco tenía mayor dominio como yo en mis inicios. Lo poco que yo sabía se lo enseñé a ella y se sumó a este mini equipo para confeccionar en tallaje grande y ofrecérselos a mis clientas.

¿En ese momento qué te motivaba?

Tenía muchos sueños que cumplir pero tenía que compatibilizarlos con el cuidado de mis dos hijos y mi salud porque tengo una malformación de arterias debido a que con anterioridad enfrenté episodios de cansancio y estrés (…) Tenía que retirarme del trabajo porque como en cualquier empresa no era factible disponer del tiempo suficiente para ello. Tampoco me podía quedar en la casa sin hacer nada y sin tener los ingresos de siempre, surgiendo en ese momento la idea de emprender pero también de tener tiempo para cuidar a mis hijos porque era difícil tener la posibilidad de contratar a alguien para que cuide durante todo el día a mis dos hijos.

Era como trabajar para pagarle a otra persona. No tenía sentido.

¿Por qué optas por las tallas grandes?

El tema del tallaje grande era por algo personal porque después de mi segundo hijo empecé a subir de peso y de talla. También me daba cuenta que en el mercado nacional eran escasas las posibilidades de encontrar ropa de tallaje grande y ahí había una necesidad.

¿De qué manera consigues financiamiento?

Se abrió una convocatoria de Sercotec a través de Capital Abeja y postulé con toda la fe. De esa manera armé un proyecto que se entendiera, que fuese claro, factible y postulé, logrando avanzar en las distintas etapas y consiguiendo clasificar para financiar así el pago de las máquinas, que luego dieron inicio a mi emprendimiento y echar a andar lo que era mi proyecto de taller. Hace poco también gané un premio de $1.500.000 a través de Banigualdad, con lo que pude abrir una sucursal en Santa Bárbara.

¿Cuál es tu sueño, cómo te proyectas?

Mi sueño es poder llegar a otras ciudades con mi marca y productos y a futuro exportar mis prendas a otros países . Convertir mi taller de confección en una fábrica, que sea capaz de dar trabajo a más mujeres. Ese es mi sueño.

DATOS DE CONTACTO

Cel+569 81382181

Facebook: @loveandcurve y @tiendaonlineelbaul

Instagram: @loveandcurve y @elbaul_pymes

www.loveandcurve.cl

Galería Rosas, local 11 y 12 , calle Rosas #289 Santa Bárbara