Colegios angelinos celebran Día Mundial del Medio Ambiente con diversas iniciativas

PLANTAS DEL VIVERO DE LA ESCUELA ISLA DEL LAJA.

Anualmente se elige un slogan relacionado a la conmemoración. Este 2022 el lema es “Una sola tierra”. Con ello se busca visibilizar la emergencia planetaria que enfrentamos respecto al clima, que evidencia el calentamiento global además de la escasa capacidad de adaptación de las personas y la naturaleza.

La pérdida de hábitat natural ha impactado a más de un millón de especies entre flora y fauna, que se encuentran en peligro de extinción, además de la contaminación ambiental que impacta severamente en el agua, en el aire y la tierra.

En esa línea, el seremi de Medio Ambiente, la delegada presidente provincial, el alcalde de Los Ángeles y la seremi subrogante de Educación visitaron este viernes la escuela Isla del Laja, complejo educativo que forma parte de los 46 establecimientos pertenecientes a la Red de Comunidades Escolares Sustentables para conocer de primera fuente los lineamientos en torno a la Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales.

De igual forma, las autoridades recorrieron el vivero de esta escuela que está dedicado a desarrollar árboles nativos para la arborización comunitaria, además de utilizarlo como recurso educativo en el área de la ciencia.

Al respecto, el seremi de medioambiente del Biobío, Óscar Reicher, declaró que: “Nuestros niños y niñas son un pilar fundamental para el proceso de restauración ecológica que vamos a iniciar, por lo que esta actividad profundiza el ejecutar el plan para ser un gobierno ecologista”.

La autoridad insistió en que “necesitamos que todos los actores tengan un rol fundamental, y que no solo incluya al ministerio de medio ambiente, sino que todas las instituciones públicas deben trabajar de manera transversal y coordinada en materia ambiental, colegios y sector privado, y en Los Ángeles están avanzando en la materia. Nosotros acompañamos el proceso de los municipios que han solicitado unirse a esta red de colegios sustentables, así que estamos trabajando para poder descentralizar, y de esta manera llegar a todos los establecimientos”.

Asimismo, la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán, puso acento en que “nuestro foco está puesto en nuestro medio natural, en nuestro territorio y también en los desafíos medioambientales de los que la escuela no está ajena. Repensemos para qué sirve nuestro sistema educativo, si no lo hacemos desde el medio natural y de cómo nosotros como humanos vamos a preservar nuestra especie, pues no tiene sentido”.

De acuerdo a la autoridad, “la escuela es la principal forma de actuar, que permite a los y las estudiantes ser parte activa de cuidar respetar y valorar el compromiso medioambiental a través de las distintas acciones que el mismo currículum nos permite. Esperamos que esto sea una réplica para todos los establecimientos educacionales”.

En paralelo, el director comunal de Educación de Los Ángeles, Mario Morales, destacó que “la comuna tiene desafíos que están funcionando hace bastante tiempo, como la certificación ambiental, que trabajamos arduamente para lograrlo, con la que cuentan todas las escuelas, luego vienen los proyectos de invernaderos ejecutados en las escuelas que se logra a través de un convenio estratégico que tenemos con la CMPC, donde ellos nos prestan un soporte técnico importante como el insumo de semillas”.

Gracias a lo anterior, añadió, “tenemos una cantidad importante de escuelas que participan del programa Mano Verde, que permite tener árboles para donarlos a la comunidad y que forman parte del paisaje natural de la comuna de Los Ángeles”.

El programa Mano Verde tiene la finalidad de reproducir árboles nativos para la arborización comunitaria además de concientizar a la población sobre problemáticas ligadas a la protección y restauración de nuestro planeta, lo que implica la transformación de las sociedades y economías globales hacia el respeto, la inclusión y la justicia con la naturaleza. Por ello, se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a proteger las zonas salvajes, también a los profesores a educar en valores naturales, a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta y la protección del medio ambiente, ya que la causa requiere del apoyo de todos y todas.