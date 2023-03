“Han sido largos 5 años de trabajo, estudio, alegrías, frustraciones, y mucho más para llegar a este tremendo reconocimiento! Más me honra saber que soy la primera mujer chilena en conseguirlo (instancia para invitar más chicas a atreverse!)”.

Con estas palabras, a través de sus redes sociales, Cari Letelier, agradeció el espacio que la agencia espacial otorgó a una de sus fotografías, en la sección “Imagen Astronómica del Día”.

Pero, quién es está chilena destacada. Pues se trata de una astrofotógrafa que ha dedicado gran parte de su carrera a retratar imágenes del universo, entre ellas, la que fue actualmente publicada al destacar su impresionante trabajo sobre las auroras boreales.

Su gran labor en la fotografía fue reconocida gracias a una imagen que muestra una aurora sobre Artic Henge, icónicos picos de piedra ubicados al norte de Islandia y donde se pueden observar constelaciones como la Osa Mayor y el Cazador.

Letelier es directora de arte de AstroFotografía Chile-AFCH y fue una de las finalistas del concurso internacional The 2022 Milky Way Photographer Of The Year, reseña Futuro360.

TRABAJO EN EQUIPO

En su instagram, Letelier aseguró que “esto es solo posible gracias al trabajo en equipo. Desde mi mamá y mi familia, cuando les dije que quería dejar de trabajar como ingeniera para dedicarme a mi pasión⁣. Mi pololo le dije que todos los meses estaré tal vez más tiempo fuera de casa por trabajo. Mis amigos que no he podido ver lo seguido que me gustaría”.

Sumó a sus agradecimientos, a sus “astro colegas y amigos, esos que comparten datos, colaboraciones en proyectos, sacamos pegas en conjunto, aprendemos cosas nuevas y crecemos juntos!⁣ Y a todos esos que dijeron que no podría, que era una locura, que ni siquiera perdiendo el tiempo, o que tomaron mis ideas y las robaron, a ustedes también”.⁣

Cabe señalar que su foto figuró el día lunes 27 de marzo en el portal de la agencia espacial, bajo el nombre “Aurora sobre Arctic Henge”. Aunque fue tomada a fines de febrero en Raufarhöfn, al norte de Islandia, donde se encuentra la estructura.

Lugar donde se pueden ver las auroras boreales de los últimos días de febrero, donde también se identificaron algunas estrellas como Polaris, por ejemplo, la más brillante de la constelación de la Osa Menor.

Cari Letelier, no solo se convierte en la primera mujer chilena destacada por la NASA sino que su historia y reconocimiento son un impulso a su carrera; que también invita a que más mujeres se atrevan.