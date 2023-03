Insisten en denunciar casos de violencia tras femicidio en Concepción

La Conmemoración del Día Internacional de la Mujer se ha utilizado, por años, para destacar la trayectoria de importantes mujeres a lo largo de la historia, mientras que para otras personas, la fecha sirve para distinguir a aquellas que han luchado por derechos e igualdad, así como lo ha hecho el movimiento feminista.

En la actualidad, diversas organizaciones se han posicionado para poner en el debate público temas como la erradicación de la violencia contra la mujer.

El pasado 8 de marzo, la comuna de Concepción despertó con la noticia del segundo femicidio consumado en la región solo este 2023, confirmando que la violencia no solo afecta a las mujeres, sino que a todo el círculo cercano.

De ahí la importancia de la campaña del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) denominada “Sí es mi problema”, haciendo hincapié en que las personas que tienen conocimiento de que una mujer es víctima de violencia intrafamiliar o de género deben denunciar, para que mediante dicha acción, el servicio pueda tomar acciones y así evitar desenlaces fatales.

En conversación con diario La Tribuna, la directora del Sernameg Biobío, Lissette Wackerling, declaró que “estamos trabajando en una línea de prevención con estudiantes desde los 14 años, respecto de la violencia en el pololeo para no normalizar algunas conductas, y por otro lado, en líneas de intervención que son particularmente a través de los espacios donde podemos generar sensibilización. Como institución queremos generar los cambios y rápido, pero los necesitamos a todas y todos, el apoyo social es fundamental”

Sobre los objetivos que persigue la campaña, la directora regional de Sernameg dijo que “La idea de esto es entregar apoyo social, porque lamentablemente, si no se alerta, si no se visibilizan estos casos, no tenemos cómo saber en qué casas ocurre la violencia. Tenemos muchos casos en los que han sido vecinas las que nos han ayudado a poder rescatar a mujeres de situaciones extremas. También hay otros casos donde todavía no nos hacemos parte y a pesar de haber escuchado algo, no nos podemos acercar”.

Los últimos años, las atenciones de apoyo psicosocial y jurídico que entrega el Sernameg han aumentado incluso en un 300%.

Respecto del caso particular de Alejandra de 31 años asesinada por su pareja, desde Sernameg indicaron que no pudieron llegar a tiempo debido a que no existía una denuncia, lo que puede ocurrir en muchos contextos más, exponiendo diariamente a miles de mujeres a un peligro latente.

El cambio cultural también toma un papel relevante en la erradicación de la violencia, ya que cambiar los paradigmas del amor romántico podría ayudar a evitar los femicidios, entendiendo que es un problema de la sociedad y que quita vidas de mujeres, no es solamente un problema mental.

“Sabemos qué hay distintos motivos por los cuales las mujeres no se atreven a visibilizar su caso, por eso seguimos avanzando en la independencia económica, seguimos en el apoyo psicológico, para que no tengan miedo de las represalias, para no tener miedo de lo que va a pasar con los hijos ante la amenaza y para que también avancemos en desnormalizar algunas conductas, pero como es una problemática tan grande, como institución no alcanzamos a llegar a algunos casos”, agregó la autoridad de la mujer en Biobío.

¿DÓNDE COMUNICARSE Y QUÉ ANTECEDENTES ENTREGAR?

Los canales del Sernameg para información y orientación son el número 1455, servicio gratuito, disponible las 24 horas, toda la semana, y funciona muy bien, según lo mencionado por la autoridad. “A través de esa consulta, la persona logra que un dispositivo, o sea, un Centro de la Mujer, en menos de 48 horas se comunique con la afectada para preguntar cómo está y cuál es su situación, y que nos permita ver cuál es su necesidad de apoyo que requiere a fin de que podamos concertar, por ejemplo, una ficha de información, reunirse con la afectada, ya sea presencial o virtualmente, pero al ser una atención de manera oportuna, podemos entregar herramientas que permita a esa mujer salir de esos espacios”, sostuvo la directora de Sernameg.

Por otro lado, está el WhatsApp +56997007000 para hacer consultas, números que no son solo para mujeres víctimas sino que también para testigos, a fin de que si ven una situación de un familiar, una colega, una vecina, que saben que está sufriendo y la mujer no se atreve a mencionar su situación pero que quieren hacer algo. A ese número pueden preguntar para orientarse y también recibir herramientas que les permita incidir en ese contexto, con consentimiento.

DENUNCIAS

En cuanto a una denuncia por un hecho de violencia, la directora de Sernameg Biobío dijo que los canales oficiales es en Carabineros, PDI o tribunales de justicia.

Para algunas mujeres es un proceso que toma incluso años realizar una denuncia, por eso la importancia de que el servicio tome conocimiento del caso para entregar el apoyo pertinente.

PENAS

Los culpables podrán ser condenados con penas desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir de 15 años y un día a 40 años.

Ley Gabriela también establece la figura de femicidio por razones de género y destaca como agravantes que las víctimas sean mujeres embarazadas, menores de edad o en situación de discapacidad, cuando el crimen se cometa en presencia de familiares o en el contexto de violencia física o psicológica.