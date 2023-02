Amante de la naturaleza, apasionada por su trabajo y una líder nata del sector forestal. Así es Silvia Hormazabal Gutiérrez, ingeniera de ejecución forestal con más de 20 años de experiencia en el rubro, hoy Jefa de Protección de Incendios de la empresa Comaco e integrante del departamento de Prevención de Incendios de Corma. Para ella ser forestal fue su opción de siempre, porque se crió jugando con la tierra y trepando árboles, “cuándo me preguntaron qué quería estudiar, ni siquiera lo había pensado o me lo había cuestionado, pero tenía claro que era algo relacionado con el área forestal”, contó.

Con la claridad del camino profesional que quería seguir, realizó sus estudios en el Instituto Profesional Virginio Gómez, egresando el año 95, como Ingeniera de Ejecución Forestal. Su práctica profesional la realizó en Corporación Nacional Forestal, Conaf, y tras un excelente desempeño quedó trabajando en la dicha institución, en Concepción. Luego, ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada, y siempre ligada a la Corporación de la Madera, Corma. “Desde que partí no he parado de trabajar, toda mi vida en el área de prevención de incendios, que es donde más me gusta trabajar. He conocido grandes personas, tengo grande amigos, porque todos los que trabajamos en esto nos hemos convertido en una familia, nos conocemos todos”, manifestó.

“Es bonito trabajar en el sector forestal, y no es limitado solo a los hombres como por muchos años se ha creído o ha sido. Las mujeres tenemos un lugar, podemos trabajar a la par, mano a mano, somos tan capaces de realizar distintos tipos de trabajo, ya sea en el área de viveros, manejo de bosques, protección y prevención de incendios, entre mucho otros”.

SU VIDA Y LOS INCENDIOS

Silvia vive junto a su novio y su gato Gaspar, proviene de una familia pequeña, su madre, quien ha sido su gran inspiración, y sus tíos. Le encanta viajar, y la vida más rural. Es por ello, que su sueño siempre fue contar con una parcela, donde poder convivir de cerca con la naturaleza. Ese sueño se cumplió hace menos de dos años, cuando comenzó a construir su vivienda en el sector de Agua Amarilla, entre Penco y Tomé. Y se esfumo con los incendios, que este año arrasaron con todo lo erigido.

“Nosotros empezamos a vivir esta emergencia antes que ocurriera, por los pronósticos veíamos que podía ser complicado. Coordinamos, nos preparamos, se realizan patrullajes, se destinaron recursos. Cuando se desencadenó la emergencia, destinados todos los recursos para tratar de controlar los incendios pequeños y que no escapen. Hemos estado apoyando fuertemente a bomberos en algunos sectores para la protección de las viviendas, nuestra gente ha estado en patrullajes permanentes, chequeando y revisando para que no se inicien nuevos focos de incendio”, resumió.

No obstante, ningún recurso fue suficiente, pese a toda la preparación y el trabajo en terreno. “Nos preparamos todo el año para afrontar este tipo de emergencias, y llegan ahora a tal magnitud que ningún recurso es suficiente, sobre todo cuando aparecen y aparecen incendios, que escapan al control, y que a medida que aparecen focos se acaban los recursos, y entonces se vive, con bastante impotencia, tantos años trabajando en el sector, tantos años de formación y aprendizajes y sentir que es tan poco lo que puedes hacer, ante la magnitud de las llamas, de incendios descontrolados, de propagación rápida”.

PERDIÓ SU CASA

“Es imposible no empatizar con el dolor de las familias afectadas. Sobre todo ahora, que me ha tocado vivirlo también, desde el otro lado. Nosotros hace dos años teníamos un sueño, compramos una parcela y teníamos un bosque nativo muy bonito, hicimos nuestra casa con mucho esfuerzo, trabajando los fines de semana, los días libres, limpiando y desmalezando, hicimos todo con nuestras propias manos, y el día jueves 3 en la noche todo se quemó, se quemó la casa, el bosque nativo que era un proyecto único en la región”, lamentó.

“Duele, pero no se puede vivir el dolor, porque no podemos detenernos a llorar, sobre todo si veo que hay mucha gente sufriendo aún más. Vecinos que perdieron sus fotos, sus recuerdos, sus casa de toda la vida, entonces uno siente que quejarse, es como egoísta”.

Es por ello, que Silvia realizó un fuerte llamado a la prevención. “Me gustaría llamar a todos a extremar las medidas de prevención, que evitemos cualquier situación que pueda generar un incendio, las condiciones que estamos viviendo son críticas, con una sequía acumulada, la vegetación está muy estresada y así cualquier vegetación va arder, entonces el llamado es a prevenir. Si detecta un incendio que lo informe, al 130 de CONAF, al 132 de bomberos, 133 de carabineros, de forma oportuna, ya que los 15 primeros minutos desde que se forma un incendio son claves, para poder controlarlo de tamaño pequeño”.

MÁS MUJER FORESTAL

Silvia sin duda, es una mujer fuerte que se sobrepone a las dificultades siempre pensando en el prójimo sobre sí misma, sus dotes profesionales junto con su amor por la naturaleza, la han convertido en una líder femenina en el ámbito forestal, incluso obteniendo, hace dos años el premio Más Mujer Forestal, otorgado por Corma.

“Las mujeres hemos demostrado que tenemos un espacio en el sector forestal y que podemos desempeñarnos en cualquier área con nuestras capacidades, responsabilidad y prolijidad. Por eso es importante visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo forestal, y que esto sirva de ejemplo para quienes todavía piensan que es un rubro sólo de hombres”, señala. La iniciativa “+MujeresForestales” busca no solo visibilizar el aporte de la mujer en esta actividad, sino también impulsar buenas prácticas que motiven a que cada vez haya más mujeres en distintas posiciones tanto en directorios, como en la parte gerencial y administrativa y, por supuesto, en terreno, en los bosques, aserraderos y plantas industriales, donde está el corazón de la actividad, sin dura, Silvia es una Mujer de Impacto.