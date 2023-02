Para el año 2020, el estudio realizado por la Subsecretaría de Educación Superior para identificar la brecha de género en Educación Superior entre hombres y mujeres revelaba datos positivos.

La tasa de cobertura neta, es decir, la cantidad de personas entre 18 y 24 años matriculadas en instituciones educativas superiores expresado en porcentaje, alcanzó el 43,9% para las mujeres y 37,0% para los hombres. Si bien este porcentaje presentaba una baja en comparación al año 2019, sigue siendo relevante el aumento exponencial de mujeres presentes en esta etapa educativa con el pasar de los años.

Otro de los puntos a considerar es la cantidad de personal académico en Educación Superior, dando un porcentaje favorecedor para el género masculino con un 55,5% versus un 45,5 % para el femenino.

“YA NO EXISTEN CARRERAS PARA MUJERES”

Es común creer que por roles de género impuestos, hay carreras exclusivas para cada género, enfocados por ejemplo en la historia de la sociedad y la participación de las mujeres en roles educativos como docentes o trabajos del área de la salud como enfermería.

Un estudio de la Universidad de Chile y la U. Alberto Hurtado, realizado con el objetivo de descubrir por qué hay baja participación femenina en carreras de matemática y ciencias, reveló datos vitales para comprender cómo funcionan los estereotipos.

Según los resultados, un hombre puede tener hasta un 25 por ciento de mayor probabilidad de escoger carreras altamente selectivas que una mujer. ¿La razón? El estudio sugiere que las postulaciones universitarias están influenciadas por estereotipos sociales.

Los hombres pueden sentir más presión social para tener éxito, eligiendo la opción más selectiva y las mujeres pueden sentirse inseguras sobre sus propios conocimientos, creyendo que son menos aptas para opciones más selectivas. Se encontró también, que en áreas que tradicionalmente tienen mayor presencia de mujeres, como la salud, educación y ciencias sociales y humanidades, las mujeres postularon menos y los hombres más.

Esto permite concluir que la brecha de género en la participación en las carreras universitarias no sólo está relacionada con las elecciones de las mujeres, sino que también con la de los hombres. Por ello, para enfrentar esta brecha, las autoras proponen no sólo aumentar la participación de mujeres en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), sino también incrementar la disposición de los hombres a postular a otras carreras, no relacionadas con este enfoque educacional.

Sobre lo mismo, diferentes universidades nacionales han implementado beneficios estudiantiles en modalidad de becas de arancel para motivar a mujeres a ingresar a carreras STEM. La misma Universidad de Chile, cuenta con ingreso prioritario, una iniciativa con el objetivo de fomentar en toda la comunidad universitaria la equidad de género, “estableciendo vacantes especiales de ingreso para mujeres y hombres en carreras con importantes brechas de participación de género”.

UNA MIRADA LOCAL

Al respecto, diario La Tribuna tomó contacto con la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Lorena Segura. La autoridad recalcó la importancia del rol de la mujer en sociedad, pero reconoció que aún es mucho lo que falta por trabajar para lograr el objetivo principal: una equidad de género integral.

“Cada día son más las mujeres que optan por carreras tradicionalmente masculinizadas como lo son las del área de las ingenierías en general. Esto ocurre porque las nuevas generaciones de mujeres han demostrado que son capaces de derribar esas barreras con las que socialmente hemos crecido.

Sin embargo, sabemos que falta mucho para lograr la paridad en esa materia, por lo que invitamos a las niñas y mujeres a sumarse a estas carreras”.