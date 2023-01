Hasta los estudios de radio San Cristóbal llegó ayer Lorena Segura, seremi de la Mujer y Equidad de Género, para conversar sobre distintas temáticas relacionadas al cuidado y apoyo a la mujer, en especial en aquellas situaciones en que deben enfrentar episodios de violencia física, sexual o menoscabo de cualquier índole.

En este contexto, la autoridad sostuvo que “el delito que está liderando hoy día la estadística a nivel nacional es la violencia intrafamiliar. Uno entiende que la familia es la involucrada, pero afecta mayoritariamente a las mujeres, casi un 80 por ciento de este tipo de violencia es ejercida sobre las mujeres”. Paralelamente, mencionó que otros dos delitos están afectando en un porcentaje importante al género femenino: Las agresiones sexuales y las violaciones.

Por lo anterior, además del factor educativo, la seremi precisó que ha sido importante conocer cómo se enfrentan actualmente estas problemáticas desde el ámbito asistencial, donde una determinación fundamental fue incorporar al sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), la atención integral para víctimas de agresiones sexuales agudas.

CAMBIOS ASOCIADOS

Como se recordará, a partir del primero de octubre de 2022 se comenzó a garantizar este tipo de atención en todos los servicios de urgencia de gran tamaño y en los servicios de atención primaria de urgencia, con atención médica inmediata, además de exámenes y tratamientos para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, así como el acompañamiento de salud mental para las agredidas, de manera de reducir las discapacidades que se generan a raíz de estos eventos.

“Hicimos el circuito completo de esta atención, partimos en la entrada del hospital donde hay un espacio distinto para la atención, son ingresadas también por otro espacio. O sea, se toman todos los resguardos para proteger de alguna manera la identidad de la víctima y, sobre todo, para poder evitar la revictimización, que era lo que las mujeres más denunciaban”, detalló Segura.

Agregó que tras los aspectos administrativos que deben aplicarse en estos casos, y que también han sido mejorados, se dispone de un box de atención “de primer nivel, con toda la tecnología que requiere, acompañado con todo el servicio sanitario y con el servicio de ropa, que para mí fue fuerte, porque ese espacio atiende a quien ha vivido agresiones sexuales agudas. Si bien es cierto mayoritariamente son mujeres, también llegan niños, y también mucha población perteneciente a la diversidad sexo genérica”.

La incorporación al GES de la atención integral para víctimas de agresiones sexuales agudas, también permitió disponer de recursos frescos para la contratación de profesionales del área de salud mental, “porque se entiende que el acompañamiento psicológico a las víctimas es clave para ellas y para sus familias”.

REALIDAD QUE SE DEBE SEGUIR ENFRENTANDO

La autoridad enfatizó que continúan con un trabajo preventivo, alertando a mujeres y familias pues “la mayoría de las agresiones sexuales se dan en los entornos familiares”.

No obstante, reconoció que hay tareas pendientes en relación a agilizar procedimientos judiciales para evitar, por ejemplo, casos de femicidios. “Estamos avanzando, (aunque) no como quisiéramos”. “La violencia no es un problema de las mujeres ni de las niñas que la viven, sino que es un problema de todos”, concluyó.

APOYO A LA MATERNIDAD

Otra de las preocupaciones que ha estado presente en la agenda de Lorena Segura ha sido el apoyo a mujeres en su proceso de embarazo, quienes por alguna razón no pueden tener a su hijo o hija en su lugar de origen.

En este sentido, la autoridad visitó recientemente el Hogar de la Mujer, Niño y Niña –ex Hogar de la Madre Campesina-, que funciona al alero del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles.

“Este ha sido un espacio bien reconocido, es parte de la historia de nuestra provincia. Se pensó para las mujeres en la década del setenta, un espacio de acogida para las madres y sus hijos e hijas, un tremendo aporte”, afirmó la seremi.

A la par, destacó que se trata de dependencias que permiten contener a las mujeres que llegan hasta allí, las cuales en ocasiones deben enfrentar solas su proceso de maternidad. Antes, el problema mayor era la falta de conectividad; hoy son otras las razones que fundamentan la decisión de mantener este lugar en la capital provincial.