Dra. María Elisa Otto: “A las mujeres hay que entregarles información y mayores oportunidades”

“Las mujeres tenemos que tener la confianza que somos capaces, que podemos hacerlo. Tenemos que entregar información, deben existir políticas públicas que permitan entregar más información, dar oportunidades y por sobre todo respetar. También, escuchar a la Juventud, abrirles las puertas porque tienen mucho que decir”. Estás fueron parte de las palabras de la Dra. María Elisa Otto, subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío.

La profesional fue invitada al programa Mujeres de Impacto de radio San Cristóbal, con el objetivo de conversar sobre su trayectoria como líder en el ámbito de la salud provincial, además, de sus desafíos en términos personales y profesionales.

Dicho programa es financiado gracias a un proyecto presentado al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, cuyo objetivo es generar un espacio que aporte información y promueva los liderazgos femeninos en el ámbito público y privado, siempre con una perspectiva de género y en la constante búsqueda de visibilizar el rol de la mujer, en la provincia del Biobío.

FAMILIA Y ESTUDIOS

María Elisa Otto Sanguineti, de profesión médico es casada hace 34 años y tiene tres hijos, dos de ellos profesionales (médico e ingeniera) y la menor estudiante de medicina.

La niñez la vivió en Temuco, junto a su mamá (hija única), donde realizó sus estudios, primero en el Colegio Santa Cruz y luego titulándose de médico en 1983 en la Universidad de la Frontera.

Entre los años de 1984-1987 tuvo que salir de su ciudad para realizar su especialidad de neurología en la Universidad de Concepción. En 1987 llegó a la ciudad de Los Ángeles para iniciar el periodo de su compromiso de devolución de la beca, etapa en que debió distanciarse de su marido, ya que él trabajaba en Concepción, por lo tanto, se veían los fines de semana y algunas veces entre semana.

Durante los años de 1988 y 1996 nacieron sus dos hijos mayores, tiempo en el que también desarrolló su profesión, precisamente, gracias al apoyo recibido por su familia, a quienes reconoció durante la entrevista. “Si tuviera que decirles algo ahora, es solo gracias, por quererme, aceptarme como soy, siempre darme ánimo y no cuestionarme. Es súper importante que tu familia te tenga fe, sobre todo en carreras tan demandantes cuando no existe muchas veces el tiempo que una quisiera para estar en todos los momentos, sin embargo, a pesar de ello me quieren, así que solo gracias”.

NEURÓLOGA Y FORMADORA

María Elisa Otto, llegó con 27 años y sin experiencia laboral previa, al Complejo Asistencial de Los Ángeles, estadía que se vio fortalecida al estar por cuatro años como la única médico neuróloga de adultos, abordando situaciones complejas como la organización de la unidad de Neurología, la acogida de los nuevos neurólogos, generando una impronta que se mantiene a la fecha, siendo un equipo consolidado, que permite incluir en su trabajo especialidades afines como Neurología Infantil y Neurocirugía.

La Dra. Otto cuenta con varios diplomados en salud con énfasis en gestión directiva y liderazgo, gestión de redes asistenciales y gestión clínica asistencial, la mayoría de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y dos pasantías en el extranjero, una en Gestión de Servicios de Salud y centros de atención especializada de la Escuela Andaluza de Salud Pública y otra en Madrid para procesos clínicos y gestión en salud. Además, posee dos diplomados de la Universidad Católica, uno de neurología hospitalaria y otro de medicina del sueño.

Desde el 2009 a la fecha participa activamente en el fortalecimiento del Consejo Local Docente Asistencial (COLDAS), permitiendo el desarrollo de convenios docentes asistenciales con distintos centros formadores, formación de especialistas y desde el 2015 lidera los procesos de desarrollo de la formación de especialidades a nivel local.

MÉDICO Y GESTORA

La Dra. Otto tiene una larga experiencia en el área de la salud en la provincia de Biobío tanto en clínica como gestión pública y privada, fue médico clínico de la especialidad de Neurología Adultos, desde 1987 al 2006, en el Hospital de Los Ángeles y hasta la fecha en área privada. Fue directora del Centro Diagnostico Terapéutico del Hospital de Los Ángeles (CDT), entre el 2003 y el 2007, año en el que llega al Servicio de Salud Biobío liderando diferentes departamentos del área de la gestión asistencial. Además, estuvo en la subrogancia, de la Subdirección de Gestión Asistencial por periodos entre el 2007 al 2021, llegando a la titularidad del cargo en enero de 2022 por concurso de Alta Dirección Pública. En el área privada de la salud estuvo a cargo de la subdirección médica de la Clínica Los Andes, entre los años 2001 y 2010. Además, se reconoce en ella una activa vida laboral, perteneciendo a varias instituciones como lo fue años atrás su paso por la directiva del Colegio Médico, presidenta de la Liga de la Epilepsia de Los Ángeles desde 1988 a la fecha y presidenta de la Sociedad de Neurología del Sur a partir de agosto de este año.

Revisa la entrevista completa acá: