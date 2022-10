Marta Aravena: “Es una ventaja ser mujer a la hora de tomar decisiones”

“El ser mujer es un factor protector y es una ventaja, el solo hecho –hablo por mí- de conllevar el tema maternidad donde tienes que hacer tres cosas a la vez, y hacerlas bien, te permite tener una visión y adelantarte a las cosas. Creo que está es una habilidad que tenemos las mujeres y a veces me da lata que algunas no las vean, no vean sus capacidades”.

Estás fueron parte de las palabras de Marta Aravena Frindt, directora comunal de salud de Los Ángeles, quien participó del programa Mujeres de Impacto de radio San Cristóbal, para realizar un recorrido por su trayectoria profesional y su experiencia de liderazgo en el área de la salud.

Dicho programa es financiado gracias a un proyecto presentado al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, cuyo objetivo es generar un espacio que aporte información y promueva los liderazgos femeninos en el ámbito público y privado, siempre con una perspectiva de género y en la constante búsqueda de visibilizar el rol de la mujer, en la provincia del Biobío.

INDEPENDIENTE Y EMPRENDEDORA

Marta Aravena Frindt, se caracteriza por ser una mujer independiente, emprendedora, optimista y con ideas claras. Desde muy pequeña le gustaba programar las cosas de la casa y le daba tareas y funciones a su mamá, papá, hermana pequeña, abuelos, y personas de su entorno; auto-asignándose también, sus propias tareas.

Siempre organizada, proviene de una familia matriarcal donde el rol de la mujer profesional prevalece y fue el imput que la llevó a la Universidad.

Marta nació en Los Ángeles, sus padres son Irmengard Frindt Kröll y Jorge Aravena Canovas. Su padre era de Concepción, pero la familia de su madre era colona, ya que su abuelo era alemán y abuela austriaca.

La profesional contó que sus papás se conocieron cuando estudiaron en la Universidad de Concepción y luego se fueron a trabajar juntos a Los Ángeles.

Su vida escolar comenzó cursando kínder en el Colegio Alemán de Los Ángeles y luego estudió en el Colegio Teresiano. Más tarde se fue a estudiar enfermería a la Universidad de Chile.

EL VALOR DE LOS EQUIPOS

“Cuando entré a estudiar enfermería a la Universidad de Chile me gustaba mucho la parte de salud mental y le hacía el quite a la parte de gestión, me cargaba, lo encontraba árido. Sin embargo, la vida es como es, esto de que uno tiene dones y habilidades y no puede renegar de ellos. Un día me llamó la jefa de carrera y me llamó la atención por estar faltando tanto a las clases de gestión, ahí le dije que eso no me gustaba. Ella me respondió “a ver si piensas lo mismo en 20 años más”, contó en el programa.

Y efectivamente, cuando era directora del Centro de Salud Familiar Norte les correspondió llamarla para coordinar unas prácticas de la carrera de Enfermería y ella le dijo “¿te acuerdas de lo que te dije hace 20 años atrás?”.

“Esa conversación me sirvió para valorar lo que estaba haciendo, gestionar el talento y ver las capacidades en los compañeros de trabajo. Yo me siento muy contenta, muy feliz con los equipos de trabajo que he formado, sobre todo el de ahora”.

Marta remarcó que su liderazgo ha sido impulsado por excelente equipos de trabajo, hombres y mujeres, talentosos que han apoyado su gestión. “Si a mí me va bien, es porque hay un equipo muy bueno al lado mío, siempre he trabajado con equipos extraordinarios, con gente talentosa, me gusta rescatar el talento de las personas, para eso hay que tener ojo, observar a las personas, escucharlos, es muy importante”, remarcó.

Señalando que su sello, en cada uno de sus cargos en la salud municipal (ver recuadro) y principalmente hoy, como directora, es la Calidad. “Mi sello tiene que ver con la calidad, el desarrollo de la institución para la comunidad. La idea es poder dotar a la comuna de Los Ángeles de establecimientos acreditados, adecuados y resolutivos”.

En lo profesional, Marta se ha especializado en el área, realizó una licenciatura en la Universidad de Concepción y un magister en gestión de atención primaria en la Universidad Andrés Bello. Además de otros diplomados como por ejemplo, en Salud Familiar.

SU FAMILIA

Marta es divorciada y tiene tres hijos. Conoció a su ex esposo, José Miguel, de toda la vida. “Me casé bastante joven, a los 24 años, tuve a mis tres hijos antes de los 30. Eso fue súper bueno, en lo que respecta a mi experiencia. Pude criarlos, me di el tiempo para estar con ellos y después volver a trabajar. Estuve diez años sin trabajar y luego ya incursioné en el mundo laboral”, contó.

Pese a la separación, manifestó que tiene una excelente relación con su ex marido, lo que ha sido determinante en el desarrollo de sus hijos: Marta Alejandra, Francisco José y Jorge Alberto. “Tengo una muy buena relación con mi ex marido, porque somos de familias que se conocen toda la vida. Somos angelinos los dos y nos tenemos mucho aprecio, mucho cariño”, remarcó.

Hoy es abuela chocha de su nieto Bruno.

Respecto a sus pasatiempos, a Marta le gusta mucho la cocina, herencia de su abuela austriaca, también el jardín, el cine, la música, leer y hacer deporte. También la fotografía, aunque reconoce que es un pasatiempo que requiere dedicación y tiempo. “Mi papá era fotógrafo, sus equipos permanecen guardados y son hermosos y de calidad”.

