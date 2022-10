Lorna Arriagada: “Hay que aprender de las nuevas generaciones de mujeres que van abriendo caminos”

Carismática, con una oratoria envidiable y una vocación de servicio a toda prueba, Mujeres de Impacto, recibió el pasado martes 11 de octubre, en los estudios de radio San Cristóbal, a Lorna Arriagada Bobadilla, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción, quien juró como

abogada en el año 1985, siendo una de las primeras mujeres en practicar el ejercicio libre de esta profesión en Los Ángeles.

A días de dejar el servicio público, Lorna entregó detalles de sus estudios, trayectoria profesional y desafíos futuros, en el marco del programa radial, que busca incentivar y potenciar los liderazgos femeninos, en la provincia de Biobío.

Su ejemplo, sin duda, es un aliciente para que otras niñas, jóvenes y mujeres, sigan luchando con ahínco por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por conquistar espacios de relevancia en la esfera pública o privada.

SUS ESTUDIOS

Lorna Arriagada Bobadilla, oriunda de Los Ángeles, estudió en la escuela España (ex Nº3) de nuestra ciudad, y luego en el liceo fiscal Nª1 de Concepción. Hija de madre profesora, y padre comerciante. Decidió estudiar Derecho, debido a su vocación social, la que fue inspirada también, por sus profesores.

“La formación que vas recibiendo en el devenir de tu formación académica, va determinando áreas importantes para ti. Los profesores de la primaria y posteriormente, secundaria, fueron preponderantes para ir asimilando un futuro adecuado, placentero desde el punto de vista profesional, el área de las Ciencias Sociales. Así las cosas, efectivamente, me hice abogado en esos años, hoy abogada”, relató.

Agregó que su inclinación por las Ciencias Sociales “fue un paso natural porque en el desarrollo de la adolescencia participé en actividades sociales y comunitarias, que hacían ver la necesidad de poder prestar algún servicio en áreas del derecho no se consideraban preponderantes, como la familia,

que no era preponderante, en el mundo del Derecho, como hoy lo entendemos en el Derecho de Familia”.

Uno de los recuerdos más emotivos para Lorna, de sus estudios primarios, vienen de la mano con su profesora Lya Núñez Venegas, a quien recordó por sus talentos. “Una maestra genial, me emociono al recodarla porque ella tenía muchos talentos que era capaz de entregar a quienes educaba y formaba, en áreas tan significativas como las Ciencias Sociales”.

Tras su pasó por la Universidad de Concepción, regresó a Los Àngeles para realizar su práctica profesional, y por 37 años ha prestado servicios en la Corporación de Asistencia Judicial, en paralelo, al ejercicio libre de la profesión. Espera acogerse a retiro del servicio público, en octubre próximo.

SUS DESAFÍOS COMO ABOGADA

Lorna fue una de las primeras mujeres en practicar el ejercicio libre de esta profesión en Los Ángeles, la mayoría de las abogadas de la época –relató- ejercían en cargos en servicios públicos. “En los años en los que llegue a ejercer mi profesión en Los Ángeles, mujeres abogados, en el ejercicio libre de la profesión, solo era yo. Así las cosas, con el correr de pocos meses vinieron acompañarme la colega Magina Zegpi, Silvana Eugenin, previamente, la colega Mirna Espejo. Había otras colegas abogadas, pero estaban en

diversos servicios públicos”, rememoró.

Asimismo, destacó algunos grandes logros de aplicación en el ejercicio profesional como es la Ley de determinación de Filiación y la Ley de divorcio. “Dos importantes normas que dieron lugar a la solución de dos importantes problemáticas sociales y culturales en nuestro país”, remarcó.

Finalmente, resaltó la importante labor de acceso a la justicia que realiza la Corporación de Asistencia Judicial y su necesario e imprescindible enriquecimiento, en cuanto a profesionales y recursos, lo que respondería a una de las más sentidas preocupaciones y carencia de la comunidad.

MUJER DE IMPACTO

Lorna desde siempre ha abierto espacios para las mujeres, desde su ámbito y quehacer profesional, adaptándose a los tiempos y actualizando conocimientos. Su mensaje a otras mujeres fue precisamente: Aprender de las nuevas generaciones, que abren caminos y nos enseñan lo que es mejor para las mujeres”.

“En los años 70, en EEUU, las mujeres feministas abrían caminos para tener responsabilidad sobre tu cuerpo. Hoy en día, en Chile, aún no tenemos una normativa, que a las mujeres -más del 50% de la población- nos permita decidir sobre nuestros derechos reproductivos. Esa es una lucha en la que yo permaneceré”, cerró.

Revisa la entrevista completa acá: