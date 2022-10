Helen Díaz: “Se está reconociendo las capacidades de las mujeres”

“Existe un cambio de paradigma, hoy en día la mujeres están llegando a otros lugares porque se está reconociendo más sus capacidades”. Así de enfática fue Helen Díaz Páez, actual directora general de la Universidad de Concepción, campus Los Ángeles, quien conversó de su trayectoria y vida, su profesión y desafíos, en el marco del programa Mujeres de Impacto, de radio San Cristóbal.

La iniciativa es financiada a través de un proyecto presentado al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, y tiene como objetivo ser un espacio que aporte información y promueva los liderazgos femeninos en el ámbito público y privado, siempre con una perspectiva de género y en la constante búsqueda de visibilizar el rol de la mujer, en la provincia del Biobío.

En la oportunidad, la directora general del campus Los Ángeles, de la Universidad de Concepción; contó acerca de su trayectoria profesional, y su desafío de desarrollarse profesionalmente en el sur del país.

SU ÉPOCA DE ESTUDIANTE

Helen Grace Díaz Páez, es bióloga de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Biológicas. Actualmente, directora general del campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, lo que la convirtió en una angelina por opción, y por su amor por el sur de Chile.

Oriunda de Santiago estudió en el emblemático liceo municipal Carmela Carvajal. Desde muy pequeña su meta era estudiar, llegar a la Universidad. Pensando en aquello se inclinó por la biología debido a su amor por los animales y la naturaleza.

Durante la entrevista, contó que en primera instancia había pensado en irse al sur del país, Puerto Montt o Valdivia, no obstante, tras conocer la Universidad de Concepción, se “enamoró de la UdeC”. “Cuando salgo del liceo, con mi amiga del alma, tomamos la decisión de conocer el Sur, y como buena estudiante me colé en su familia y nos fuimos en tren hasta Puerto Montt, un viaje que era muy lindo. Y ahí pasamos por Concepción, y cuando salí siempre soñaba con el sur, porque me encantaba el bosque y los animales, pero mi meta era Valdivia. Pero cuando paramos en Concepción, y cuando pisas la Universidad de Concepción, ese parque es hermoso, es todo un ambiente distinto, la gente paseando, andando en patines, caminando con sus perros y ahí me quedó grabada la idea de irme al sur”, contó.

Confidenció que contrario a lo que sus padres querían ella postuló a distintos lugares, siempre fuera de Santiago, para lograr su cometido de irse al sur. “Yo hice la maldad de postular siempre a fuera, todo pensado para irme”, dijo.

HELEN, LA CIENTÍFICA

Ya en la Universidad, el amor que Helen demostró por lo que hoy es parte de su día a día, como científica experta en herpetología (estudio de los anfibios), se dio por descarte. En un trabajo en la Universidad todos optaron por distintos animales, la mayoría mamíferos, y a ella le correspondió los anfibios. “A todos los que le gustan los animales por tradición le gustan los mamíferos, las aves, pero no así los anfibios, pero en la medida que los vas conociendo te van gustando. A nosotros dentro de la formación nos daban un trabajo de investigación donde había que elegir un grupo taxonómico. Yo quería los pudús, y se lo dieron a una compañera extranjera (…) y me quedaron los anfibios, y ahí con el profesor comencé a salir a terreno, y no hubo vuelta atrás”

Desde ese entonces, Helen ha dedicado su vida como académica a investigar y a demostrar la importancia que tienen los anfibios en el Ecosistema. “Es un grupo muy vilipendiado pero hoy en día la conversación está muy respaldada”, dijo.

Helen es docente desde el año 2004 de la Universidad de Concepción, destaca por su labor científica, y el trabajo en aula. No obstante, gracias a su profesionalismo, trabajo riguroso y conocimiento, tuvo la oportunidad de asumir un desafío de liderazgo, como directora general de la UdeC, en Los Ángeles, labor que cumple hasta el día de hoy.

MADRE Y MUJER

En su vida personal, Helen es madre de dos hijas, una de 23 años que estudia en Santiago, y una de 13 años que vive junto a ella en Los Ángeles. Respecto a cómo fue el desafío de asumir un cargo de gestión directiva para su familia, Helen mencionó que la clave siempre es el apoyo familiar. “Todas las mujeres que se ven en la condición de tener la posibilidad de desarrollarse laboralmente tiene que de una u otra forma tener el apoyo familiar, no hay forma de hacerlo, si no tienes este apoyo. Esto fue parte de lo que me tocó vivir, mi primera conversación fue con mi pareja y puse sobre la mesa todo lo que significa un cargo, y los costos; y fue un acuerdo familiar, y agradezco ese apoyo”, valoró.

Sobre su rol actual, Helen dijo que su principal meta es que el campus Los Ángeles, crezca, tenga un parque urbano y que sea al igual que en Concepción, parte de la ciudad.

En ese sentido, reconoció el trabajo de todos y todas, quienes han sido parte de su gestión como directora, y aunque a veces –confidenció- es rigurosa siempre es en el entendido que se puede llegar a más. Como mujer y profesional, señaló que es un rol que es a veces muy criticado, aun cuando actualmente, ha habido un cambio de paradigma respecto a las mujeres en cargos de dirección. No obstante, aún –a su juicio- cuesta ser jefa y mujer.

“Cuesta ser jefa y ser mujer, te miran muchos ojos, las mujeres te miran de forma crítica, los hombres te miran en forma crítica. Una mujer que dé instrucciones a un hombre muchas veces no está en las costumbres, pero yo siento que las mujeres estamos ganando más terreno, nos estamos empoderando con ciertas responsabilidades, y no tanto porque avancemos en paridad o un cuota, sino porque se están reconocimiento las capacidades de las mujeres”.

“Mi mensaje, es súper concreto, las mujeres tienen que aprender a creerse el cuento, a demostrar sus capacidades y también, siempre estar preparándose”, finalizó.

Revisa la entrevista completa acá: