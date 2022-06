La igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres ha sido ampliamente discutida a nivel mundial, generándose una serie de normas e iniciativas internacionales para poder abordarla. Pese a los esfuerzos, la brecha salarial de género persiste, situándose en torno al 15,6% a nivel mundial [OIT 2018] y cerca del 19% en América Latina y el Caribe [OIT 2019].

Chile no es la excepción. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, las trabajadoras asalariadas formales ganan 12% menos que sus pares hombres. Este fenómeno se ha mantenido en el tiempo, eliminar la brecha salarial no ha sido posible. En virtud de este persistente fenómeno, el año 2009 se promulgó la Ley 20.348 sobre Igualdad de Remuneraciones la que, pese a los esfuerzos, no ha resultado efectiva.

Existen diversas acciones que los países pueden llevar a cabo para cumplir el objetivo de revertir esta situación, entre ellas se encuentran la aprobación de leyes nacionales, la ratificación de convenios internacionales, la promoción de cambios culturales y la difusión de mejores prácticas al interior de las empresas. Todo esto debe ir acompañado de campañas e instrumentos para sensibilizar y capacitar a la población respecto a la brecha salarial de género.

En virtud de esto, nace NiMásNiMenos una iniciativa de la Universidad de Talca y de la Universidad Adolfo Ibáñez, financiada por FONDEF de ANID. “Queremos contribuir con investigación científica y tecnológica a reducir la brecha salarial en Chile, sensibilizando a estudiantes, que están por titularse e ingresar a sus primeros trabajos, en elementos claves que deben saber para tomar decisiones más informadas en busca de mejores salarios”, señala Andrea Bentancor, economista de la Facultad de Economía y Negocios UTalca Campus Santiago y directora del proyecto.

Entre las herramientas que contiene la plataforma www.nimasnimenos.org, se encuentran videos, testimonios, cursos e-learning y una calculadora que permite medir la brecha salarial en distintos sectores económicos.

La aplicación online realiza el cálculo de esta diferencia luego de que él o la usuaria ingresar información respectiva a su edad, género, nivel educacional, remuneración bruta, tipo de contrato, número de personas que trabajan en la empresa y el sector económico en el que se desempeña.

Por ejemplo, una mujer de entre 35 y 44 años con una carrera universitaria que tiene una remuneración bruta de $2.300.00 con contrato indefinido en una empresa del sector comunicaciones en que se desempeñan cerca de 200 personas, gana $212.371 menos que un hombre de características similares, siendo un -8% la brecha salarial de género.

“Estamos comprometidos con este proyecto. Desde nuestra universidad queremos aportar con investigación y con nuestra experiencia, colaborando con el diálogo social hacia una actualización normativa y apoyando la difusión de buenas prácticas en gestión de compensaciones”, asegura Carlos Torres, rector de la Universidad de Talca.

Por su parte, Harald Beyer, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, añadió que “hay que buscar maneras creativas para disminuir la brecha salarial. Celebro que académicos de la UAI estén participando en este tipo de iniciativas donde aplican su conocimiento para desarrollar herramientas en alianzas público-privadas que beneficiarán a la sociedad”.

NiMásNiMenos cuenta con ONU-Mujeres, la Superintendencia de Pensiones y la Consultora Mercer como entidades asociadas y con el patrocinio de la Embajada de Suiza y de la Cámara Chileno Suiza de Comercio.

El proyecto se encuentra elaborando además una herramienta de autoevaluación que podrá implementarse en organizaciones de distinto tipo a fin de que éstas conozcan a cuánto asciende la brecha salarial de género en sus dependencias y puedan tomar acciones concretas para poder revertirlas.