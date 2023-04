La galardonada psicóloga Neva Milicic Müller estuvo en Los Ángeles el lunes 3 de abril, invitada por Santo Tomás para participar en una jornada con estudiantes, docentes y directivos. La acompañó su hija, la también destacada psicóloga Soledad López de Lérida.

En el marco de dos seminarios, organizados por la carrera de Psicología (UST), Dirección de Formación e Identidad, y el Área de Educación del Instituto Profesional Santo Tomás, Neva Milicic y Soledad López se refirieron al cuidado de la salud emocional, y a cómo esto puede impactar en el aprendizaje de niños y niñas.

En un inicio Milicic se centró en temáticas de autoestima, y posteriormente se dedicó a reforzar la labor docente en el aula. “No hay aprendizaje posible sin bienestar emocional. La angustia es un bloqueador importante del aprendizaje y eso está demostrado. Los niños que fracasan tempranamente asocian aprendizaje con angustia y siguen bloqueados para siempre”, afirmó.

La psicóloga consideró muy positivo que hoy se esté abordando esta temática. “Para mí ha sido una tremenda felicidad esto de ver que el aprendizaje emocional y la formación de la personalidad empieza a tener el lugar que se merece, y el lugar que merecen nuestros niños, para ser personas que lo pasen razonablemente bien, que logren ser productivos, y que todo esto sea en un clima de bienestar emocional”.

En tanto, Soledad López reforzó dicha idea, expresando que se debe respaldar para ejercer esta tarea no sólo a los profesores, sino que además a los equipos de convivencia y apoyo psicosocial. “El año pasado fue un año difícil, tanto para los estudiantes que tuvieron que retornar como para los profesores que tuvieron que notar y acoger, y en algunos momentos buscar la manera de abordar ciertas dificultades, conflictos y retrasos del aprendizaje, con muchos profesores que estaban muy desgastados ya los primeros meses”.

Expresó que “hemos ido ganando espacios en ver cómo procuramos el bienestar de los niños, pero ese bienestar va a ser sólo posible en la medida que los adultos que estén a cargo de ellos puedan estar bien”.

CONDICIONES PARA LA INCLUSIÓN

Al ser consultada sobre inclusión y cuál debería ser la responsabilidad de los docentes en los procesos de aprendizaje de niños y niñas, por ejemplo, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Neva Milicic recordó que hace mucho tiempo partió trabajando en lo que se llamaba “integración versus segregación”.

“Ciertamente, para los profesores la inclusión es un costo enorme, pero es un derecho de todos los niños que tiene que ser garantizado el tener educación. Por supuesto, esto no se puede hacer solamente por ley dando una orden de incluir, sino que hay que crear condiciones para que los niños en este contexto realmente aprendan, y los profesores tengan las condiciones para realizar la inclusión, probablemente con menos niños por curso, seguramente con codocencia”, precisó.

Asimismo, enfatizó que al haber más niños “deberíamos tener más recursos para educación. El costo de repitencia de un niño, de deserción, es tan alto que bien justifica el sueldo de otro profesor en el aula. Es una política clara, pero realmente se necesita apoyo; hay que pensar la inclusión con bastantes elementos. Hay que generar ambientes que sean seguros para todos”.

Finalmente, sobre esta temática Soledad López destacó que hoy existe una mayor cobertura en el aula, “y un mayor reconocimiento a la neurodiversidad, somos todos bien distintos”. “Si nos reconocemos neurodiversos tenemos que buscar las estrategias para que cada uno pueda aprender y cada uno pueda llegar a ser lo que vino a ser, que no es lo mismo para todos”.

RECONOCIDA TRAYECTORIA

Neva Milicic Müller es psicóloga y magíster en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en psicología de la Universidad de Gales, y profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es referente nacional e internacional en aprendizaje socioemocional, y cuenta con más de 30 libros publicados y más de 20 artículos académicos. Asimismo, es miembro activo de colectivos y sociedades científicas, y ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

En tanto, Soledad López de Lérida, es doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en desarrollo socioemocional, intervención en crisis y convivencia escolar. Es autora de artículos y libros, entre ellos, “Hijos con autoestima positiva y formación emocional en entornos educativos”.