Una huelga legal de carácter indefinida, mantienen desde ayer lunes 27 de marzo, 36 trabajadores pertenecientes al sindicato de docentes y asistentes de la educación del Colegio Don Orione de Los Ángeles.

La paralización obedece a una fallida negociación entre los funcionarios y el establecimiento particular subvencionado, tras no llegar a acuerdo en temas de remuneración y otras materias expuestas por los trabajadores.

Desde el colegio se informó que hicieron una propuesta, la que no fue aceptada. En tanto, el sindicato expuso las causas que sustentan la determinación de mantener la huelga.

EL SINDICATO

Solange Valenzuela, vocera del sindicato, explicó que “estamos en una huelga, en un proceso reglado. Fuimos a mediación con el empleador la semana pasada y no se llegó a ningún acuerdo. Ahora, lo que nos motiva como sindicato a pelear acá es el respeto, una cultura de miedo que está hace años acá en el colegio, y sobre todo, la igualdad de oportunidades dentro del establecimiento”.

Valenzuela agregó que para ellos era importante “el respeto con los colegas que llevan años; o sea, el año pasado premiaron a un profesor con 25 años de servicio, y a los dos días lo despidieron sin ninguna explicación al respecto. Fue necesidades de la empresa y resulta que después contrataron a más gente, entonces eso no se comprende”.

La vocera, quien es docente de inglés y trabaja hace cuatro años en el colegio, añadió que “si uno no acata lo que te dicen ni eres un poco más sumiso, uno ya sabe que no continúa trabajando, independiente de que el trabajo esté bien hecho”.

En cuanto a la conformación del sindicato, puntualizó que comenzaron con 44 integrantes, pero actualmente son 36, “porque a fin de año desvincularon a 7 personas del sindicato, estando con fuero. A ellos deberían haberlos reintegrado, la Inspección del Trabajo tiene su dictamen; ellos deberían estar reintegrados en sus funciones y no lo han hecho”.

Solange Valenzuela añadió que también solicitan en su contrato colectivo “que se nos paguen los tres primeros días de licencia médica, y tener días administrativos. No estamos hablando de cosas imposibles de negociar”.

DECLARACIÓN DEL COLEGIO

El abogado del Colegio Don Orione, Adolfo Misene, se refirió al tema en conversación con diario La Tribuna. Indicó que “el sindicato tomó la decisión de iniciar un proceso de negociación colectiva en el mes de diciembre, un poco en respuesta a unas desvinculaciones que se habían efectuado en el colegio en el mes de noviembre. Entonces, con este proceso de negociación colectiva pretendió otorgarle fuero a los trabajadores que estaban involucrados en la negociación colectiva. Nosotros nos ajustamos al proceso legal, y hemos dado y cumplido cada una de las instancias que nos ha requerido el procedimiento legal a la fecha”.

Asimismo, añadió que “concluimos con la última oferta que nos parece que es absolutamente razonable. Los profesores tuvieron recientemente un reajuste de remuneraciones igual al del sector público, se les reajustó un 12% sus remuneraciones en el mes de enero, además de una serie de otros bonos que se pagan, algunos por el pago efectivo de la subvención, y otros que están derivados de situaciones históricas de la congregación”.

“Adicionalmente a eso, el colegio entra en un proceso de lo que se denomina carrera docente en el mes de junio de este año, por lo cual los trabajadores van a tener otro tipo de beneficios que están consignados en la ley y que evidentemente la congregación por sí sola no les podía otorgar. El costo inicial que plantea la negociación del sindicato supera los $150 millones mensuales, como costo adicional, lo cual es absolutamente inviable. Nosotros hicimos una oferta respecto de ello, pero el sindicato de una manera un poquito irresponsable, ha llegado a esta huelga. El colegio tiene de las mejores remuneraciones en la provincia, en los colegios particulares subvencionados”. Por ello, reiteró Misene, “es bastante irresponsable la situación”.

Respecto de las desvinculaciones que fueron criticadas por los funcionarios en huelga, el abogado sostuvo que se mantienen, ya que “estos trabajadores fueron desvinculados previo a la negociación colectiva, son trabajadores que no tienen relación con la negociación colectiva. Esos trabajadores fueron desvinculados individualmente y ellos podrán, si no están de acuerdo con la desvinculación, recurrir a los tribunales de justicia y eventualmente el tribunal determinará si están correctamente desvinculados o no”.

Agregó que “a ellos se les ofreció el pago de la indemnización por años de servicio, a todos y cada uno de ellos. Su término de contrato fue necesidades de la empresa, precisamente porque el colegio ingresa en el mes de junio a un proceso de carrera docente, entonces hay que hacer ajustes, entre otras cosas, con la adecuación del personal”. Advirtió que “esos trabajadores que están desvinculados igual participaron en la votación de la huelga, alterando de alguna forma el quórum de la votación. Participaron, no obstante no estar considerados en la dotación 2023 del colegio”.

En cuanto al reclamo de los trabajadores sobre tener más instancias de respeto en el trabajo que realizan, además de contar con oportunidades de desarrollo dentro del colegio y no sentirse con algún grado de temor respecto a eventuales represalias, el abogado Adolfo Misene subrayó que “el proceso de negociación no fue tan fluido, porque las dirigentas no se quisieron sentar a conversar. La verdad es que nosotros no hemos tenido nunca un acto de discriminación o represalias en contra de los dirigentes o los trabajadores. Esa no es la forma de trabajar de la congregación”.

Manifestó igualmente que “respecto de las peticiones que ellos hicieron, hay peticiones que son de situaciones importantes. El colegio apoyó incluso el desarrollo personal de los trabajadores y los ha apoyado con y sin negociación, pagando en no pocas oportunidades cursos de especialización, de capacitación adicional, de post títulos, postgrados. O sea, el colegio ha tenido una participación muy importante en el desarrollo de su cuerpo docente; pero además de eso, la verdad es que no hemos tenido ninguna intervención respecto de la negociación. Jamás han tenido limitantes respecto del derecho de reunión, o el derecho a sindicato; muy por el contrario. El colegio respeta absolutamente todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”.