Deserción Escolar preocupa a autoridades locales

Un acompañamiento a estudiantes de establecimientos educacionales municipalizados, con distintas acciones para evitar la deserción escolar, lleva a cabo la Dirección Comunal de Educación de Los Ángeles.

Así lo dio a conocer el director comunal de Educación, Patricio García Jofré, señalando que se encuentran trabajando con los alumnos y alumnas que necesitan orientación en su proceso de aprendizaje. El propósito es reforzar su permanencia en las escuelas y liceos de la comuna.

García especificó que el número de estudiantes no matriculados en 2022, y que sí lo estaban en 2021, alcanzó los 203 en Los Ángeles, correspondiendo al 1,3% de deserción escolar, de un total de 15.826 matriculados. No obstante, no se consideran aquellos alumnos de cuarto medio ni quienes fueron trasladados de un establecimiento a otro.

En este sentido, el directivo manifestó que el tema era una preocupación permanente para los profesores del sistema y para los directivos del DAEM, y precisó que “hay cifras que nos da el ministerio y que en pandemia fueron bastante altas. En el caso de Los Ángeles, funcionan factores que son determinantes en cuanto a la deserción, con los traslados. Muchas veces nos vimos enfrentados que los traslados durante pandemia se consideraron como deserciones porque no llegaron matrículas. La deserción escolar se refiere a cuando nuestros estudiantes, en ningún sistema educativo está inserto”.

TRABAJO EN RED

Al mismo tiempo, el director comunal de Educación reiteró que en cada establecimiento educacional se están trabajando temáticas en red, que buscan reforzar la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar, otorgándoles los espacios correspondientes.

“Tenemos claras políticas del programa de pro atención, que ayuda a los estudiantes de los establecimientos para favorecer su incorporación y retención en el sistema educativo. Como directrices nacionales del ministerio y las propias de la comuna estamos con triadas, un psicólogo, una asistente social y un psicopedagogo en todos nuestros establecimientos, con el fin de trabajar con estos estudiantes que necesitan un poco más de atención, para que no sean retirados de los establecimientos”, detalló Patricio García.

Cabe señalar que, a fines del año pasado, el Mineduc cifró la deserción a nivel nacional en 40.000 estudiantes en 2021, llegando a 50.529 niños y adolescentes desescolarizados en 2022. Esto significa un 24 por ciento más que 2019, con una tasa del 40 por ciento en ausentismo, esto es, menos de un 85 por ciento de asistencia.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL

Durante la jornada de ayer, también se dio a conocer un mejoramiento en la infraestructura educacional de los establecimientos municipalizados de Los Ángeles, que se llevó a cabo en 2022 o que se ejecutará durante este año.

Al respecto, el director comunal de Educación subrayó que se trataba de inversiones para mantenimiento, conservación e implementación 2022-2023 de los distintos establecimientos angelinos, con proyectos que datan del año pasado y ya están terminados; u otros que están en ejecución, como por ejemplo en el Liceo Industrial.

En cuanto a cifras anuales de inversión, Patricio García indicó que bordearían los dos mil millones de pesos, aproximadamente.

Asimismo, la directora del Liceo Industrial, Andrea Valdés, destacó el mejoramiento en la infraestructura de este establecimiento, señalando que “estamos en ejecución del proyecto de conservación e infraestructura que se postuló en 2021. Hemos sido beneficiados con este proyecto con una inversión aproximada de 300 millones de pesos, lo que nos va a permitir renovar la cara de nuestro liceo. Se van a remodelar las salas, va a haber pintura, cambio de techumbre, cambio de pisos, se van a pulir los pasillos, pintado de la fachada y reparación del gimnasio”.

Finalmente, el alcalde (s) de Los Ángeles, Raúl Fuentes, precisó que hay proyectos en ejecución y otros en proceso de licitación, considerando distintos establecimientos tanto de enseñanza básica como media.

MATRÍCULAS DISPONIBLES

Consultado respecto a la disponibilidad de matrículas en los establecimientos educacionales de Los Ángeles, el director comunal de Educación afirmó que están disponibles para los distintos niveles. A modo de ejemplo, dijo que en el Liceo Industrial disponían de 60 cupos para estudiantes de primero medio.

No obstante, Patricio García admitió que se debía perfeccionar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), esto en relación a complicaciones surgidas en algunos casos en los cuales familias aseguraron no tener cupo de matrícula. “Hay que considerar que el apoderado dice que no tiene matrícula cuando no quedó en el establecimiento de primera prioridad que postuló”, advirtió.