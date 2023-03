Destacan por ser los 11 mejores estudiantes que ingresaron a la UST angelina, en las carreras de Psicología, Nutrición y Dietética, Ingeniería Comercial, Derecho y Kinesiología.

Aquello debido al excelente promedio logrado durante la Enseñanza Media, y sobre todo por el gran puntaje obtenido en la última versión de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). En todos los casos, superaron con creces los 750 puntos, dejando la vara alta pensando en su nueva vida de universitarios y universitarias.

REPLICAR EL BUEN RENDIMIENTO

De los 11 jóvenes, provenientes de diferentes comunas de la provincia de Biobío, cinco de ellos se matricularon a la carrera de Psicología.

Valentina Lagos, egresada del Liceo Bicentenario de Los Ángeles, fue una de las sobresalientes. Junto con agradecer el reconocimiento del director académico de la UST, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAE, directores y jefes de carrera, contó como replicar su buen rendimiento en la educación superior.

“Creo que va en el esfuerzo del alumno. Si bien existen cosas que hacen que uno no pueda estudiar como quisiera y se entienden esas circunstancias, también hay que meterle interés y ver más allá, es decir por qué estoy estudiando. No es tomar los cuadernos solamente por una prueba si no que es importante también el para qué, porque se pone en juego nuestro futuro y lo que queremos lograr en la vida”, expresó Valentina con profunda convicción.

“NO TUVE DUDAS DE ESTUDIAR EN SANTO TOMÁS LOS ÁNGELES”

Cristian Osses estudió en el Colegio San Gabriel y este año ingresó a la carrera de Derecho con un importante antecedente: Un promedio de 748 puntos en la PAES, logro que pavimentó preparándose en un preuniversitario.

“Me puse de acuerdo con unos amigos y vimos juntos la publicación de los resultados de la prueba. Nos juntamos y lo vimos apenas estaban disponibles. Después les mandé los puntajes a mi papá y mi mamá. Después no tuve dudas, tengo una prima que estudia Enfermería en Santo Tomás Los Ángeles y siempre me dice que es muy buena Universidad. Además, la mamá de un amigo también hace clases acá. La bienvenida ha sido súper buena. He conocido a mis compañeros y todos los profesores que me han tocado parecen súper buenos”, relató Cristian.

¡UN AMIGO ME DIJO “YA POH VENTE!”

En tanto, Luis Lagos quien cursó la Enseñanza Media en el Liceo Municipal de Nacimiento, entró también a la carrera de Derecho. En sus manos trae el mejor registro de ingreso a la UST Los Ángeles con 854 puntos ponderados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior.

Cuenta que como estudiante siempre se ha esforzado para estar entre los primeros lugares. Sin embargo, reconoce que la pandemia impuso importantes desafíos puesto que en segundo y tercero medio cambiaron drásticamente las condiciones de vida.

“Cuando dieron los resultados de la PAES, yo estaba en la pega. Mi mamá es profesora y trabaja en un instituto, yo estaba haciendo unos trabajos ahí y de repente me llama y me dice ven, tenemos que hablar y me dijo ¡te fue súper bien! Ella lo vio antes que yo y estaba feliz. Mi segunda opción era ser profesor, pero afortunadamente quedé altiro. Entonces, un amigo, que quería venir a Santo Tomás me dijo ¡ya poh vente!”, recordó Luis.

“NO ME CREÍAN QUE CASI FUI PUNTAJE NACIONAL”

Al igual que Valentina, Manuel Tiznado es nuevo estudiante de Psicología de la UST. Promedió 816 puntos en la PAES tras realizar la enseñanza media en el Liceo Miguel Ángel de Mulchén, institución que fue clave para la elección de la carrera a seguir, especialmente después de haber tenido la materia de filosofía.

“Estaba trabajando con un tío por parte de mamá, y empecé a ver los resultados en el celular. Cuando me vio la cara, súper emocionado, le dije casi fui puntaje nacional y no me creía… y se lo mostré, nos abrazamos y fue muy emocionante. Después le avisé a mi mamá y tampoco me creía, le tuve que mandar un pantallazo y ahí me creyó”, recordó Manuel.

“La semana de bienvenida y el inicio de clases han estado muy bien. Los tres profesores que me han tocado son súper jóvenes. Las clases han sido entretenidas, amenas y didácticas. Entonces eso igual suma. Como que uno nunca se aburre en clases”, agregó.

En este contexto, los y las estudiantes fueron recibidos por sus jefes de carrera y autoridades académicas de la sede, con el objetivo de reconocerlos como parte de una generación que desde ya refleja el valor institucional de Excelencia y Esfuerzo, que este año es el valor sello de Santo Tomás en todo el país.