“Para mí es una injusticia tremenda, porque uno pelea por ser profesional y una vez que uno tiene el título en sus manos tiene que comenzar a trabajar para pagar ese título que costó tanto esfuerzo”.

Las palabras pertenecen a Valentina, quien cursó estudios universitarios asumiendo una millonaria deuda a través del Crédito con Aval del Estado, más conocido por su sigla CAE. Ahora, está a punto de comenzar a pagar las cuotas que le cobrarán en UF, cada mes, ininterrumpidamente hasta el año 2040.

“Espero, del gobierno que sea, que puedan condonar la deuda a miles de estudiantes que ganamos un sueldo base a la hora de empezar a trabajar, y que se hace muy complicado, considerando los otros gastos que uno tiene, comenzar a pagar las cuotas”, agrega Valentina.

Así como ella, que sueña con que la educación sea gratuita y “un derecho para todos, no un negocio”, son miles los casos de personas que en nuestro país mantienen una deuda a través del CAE, por el solo hecho de haber estudiado en una institución de educación superior.

EL TEMA A LA PALESTRA

La preocupación por cómo se abordará la problemática de pago resurgió luego de las declaraciones del Presidente de la República, Gabriel Boric, quien en entrevista con TVN –a un año de haber asumido el cargo- señaló que “el proceso de condonación del CAE puede tener diferentes mecanismos. Estamos evaluando cuál es la mejor alternativa”. No obstante, el mandatario subrayó que “la primera prioridad es la reactivación educativa, porque Chile no puede permitirse que haya niños y niñas sin ir a la escuela”.

A lo anterior, y luego que se le recordara que la condonación del CAE constituye una de sus promesas de campaña, Boric afirmó en entrevista con Mega que “tenemos dos temas que son tremendamente importantes y que necesitamos recursos: El tema del CAE y la deuda histórica con los profesores. Yo no lo he abandonado, pero no se trata de caer en un voluntarismo y necesitamos recursos para ello”.

EX DIRIGENTE ESTUDIANTIL

Las palabras del Presidente Boric no cayeron bien en Osvaldo Azócar, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FeUdeC) Los Ángeles en el periodo 2020-2021, y actual vocero del Movimiento Nacional de Estudiantes LuchaBAES.

Azócar detalló que “respecto a la condonación del CAE, desde que se señaló desde el ministerio la iniciativa de comenzar a darle la respectiva importancia a este tema en condonar a las personas que estaban al día, nuestras declaraciones fueron que estábamos en desacuerdo, y las seguimos manteniendo. Esto, por el simple hecho que hoy en día quienes de manera más urgente necesitan que se condone esta deuda son las personas que no están al día, porque quizás muchos no tienen estabilidad laboral y deben tomarse las directrices necesarias para comenzar a condonar su deuda”.

A lo anterior, el ex dirigente de la FeUdeC reconoció que “condonar el CAE requiere de un presupuesto gigantesco, pero que se señale en las últimas declaraciones que ya no va a estar en las prioridades lo encontramos lamentable, porque una de las principales campañas que señaló el Presidente y por la cual tuvo apoyo del movimiento estudiantil para la segunda vuelta, fue que entre sus propuestas estaba condonar el CAE”.

Para Osvaldo Azócar, es necesario enfrentar el tema con carácter de urgencia, “para avanzar en equidad y justicia social”.

“NO ES VIABLE”

Lo planteado por el mandatario también fue comentado por la diputada Flor Weisse, quien señaló que “una condonación tan amplia y total no es viable en estos momentos que vive el país, momentos tan difíciles. Esta medida tiene un costo importante y que ya lo hemos señalado anteriormente, es un valor que alcanza esta deuda de 10 mil millones de dólares, sin considerar a todos los que estudiaron con crédito Corfo, lo que en total bordea los 21 mil millones de dólares”.

La parlamentaria añadió que “gastar estos recursos en personas que hoy son profesionales no nos parece que sea la prioridad, es perfectamente posible que esos recursos puedan ser orientados a atender por ejemplo la crisis principal que vive nuestro país hoy día, que es la crisis de inseguridad, o quizás atender la crisis del sistema de salud, que hoy sin ir más lejos se encuentra en paro”.

“PAGAR DEUDA REAL”

Por su parte, la diputada Karen Medina fue drástica en sus dichos, y criticó a la actual administración argumentando que “como en todas las promesas de este actual Gobierno, una más de sus mentiras, una más de las falacias donde él ve la debilidad como país, que las conocía muy bien, quiso prometer en el aire que él iba a cubrir esas necesidades. El CAE hoy día es una necesidad que mucha gente adeuda, muchos profesionales, muchos clases media están ahí con sus deudas, están prohibidos hoy día de postular a la vivienda propia, porque esta deuda los persigue, el Dicom los persigue. Pero lamentablemente, hoy día estando ahí, como se dice otra cosa es con guitarra, se dio cuenta que no es posible”.

La parlamentaria agregó que “a lo que podríamos responsablemente apelar en esta situación, es que la gente pague la deuda real, lo que tiene, lo que era deuda universitaria, y quitarle los intereses. Es una manera hoy día prudente, en las condiciones que se encuentra el país, de ayudar a estas personas. Y es una manera también seria y responsable con la economía del país. Espero que el Presidente pueda darle una vuelta y no decir que hoy día no son prioridad, porque de esa manera está desacreditando todo su Gobierno, está diciendo ‘yo llegué aquí y me olvidé de lo que había prometido’, y yo creo que podemos buscar medidas que a lo mejor no van a ser las más populares, pero que sí son de una manera responsable y de una manera, como vuelvo a decir, acotada a la realidad país”.

Cabe recordar que el CAE comenzó a aplicarse en 2006 durante la administración de Michelle Bachelet, pero fue aprobado en 2005, ideado en el gobierno de Ricardo Lagos, con Sergio Bitar como ministro de Educación.