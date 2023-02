Al escoger una carrera, ya sea técnica, profesional o universitaria, un punto importante a considerar es la cantidad de prácticas laborales presentes en la malla académica. Estas instancias se encargan de realizar un vínculo que incluya al estudiante dentro de un entorno laboral común, al que se enfrentará una vez que egrese; la estrategia principal es esa: que una vez que termine de estudiar, no ingrese a un mundo totalmente desconocido, sino que se desenvuelva con confianza. Esta es una manera, como ya adelantamos, de complementar el aprendizaje académico, para así fortalecer la relación del estudiante con el medio de su futura profesión. A pesar de que la universidad es el principal lugar de definición de carrera laboral, con las prácticas profesionales, consiguen complementar todos los conocimientos necesarios para el momento en que asuma un cargo similar.

¿EN CUÁNTAS ÁREAS SE PUEDE REALIZAR UNA PRÁCTICA PROFESIONAL?

A decir verdad, dependerá bastante del tipo de enfoque que tenga tu carrera o la misma institución en donde estudias. Lo importante, es cumplir con las exigencias de las pautas entregadas por tus docentes, ya que debes tener conocimiento de las labores que comprenden y cuáles no, tu campo laboral. Por ejemplo, en el área educativa, la importancia de realizar una práctica con estudiantes de rangos etarios con los que a futuro trabajarás, es altísima. Esto ayudará a los futuros docentes a prepararse para la tarea de enseñanza y su formación profesional, potenciando objetivos y puliendo los conocimientos que entrega la carrera. En otras áreas como la administrativa, es también vital realizar prácticas en un entorno real, para así adquirir habilidades integrales, como por ejemplo, el funcionamiento interno de las empresas, para así estar preparado para enfrentar grandes desafíos una vez egresado.

¿SON LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES REMUNERADAS?

Dependerá al cien por ciento de la empresa, empleador u organización en que la realices, no obstante, un estudiante debe anteponer la adquisición de conocimientos por sobre un posible pago. Se dice que la mejor remuneración que se puede recibir al realizar estas labores, es la experiencia. En un ensayo elaborado por la docente Eleem Montoya de la Universidad Autónoma de Nicaragua, destaca que “las empresas valoran muy positivamente cualquier contacto previo con el ámbito laboral. Un periodo de prácticas permite establecer vínculos y relaciones con profesionales y ampliar la red de contactos. El sector laboral es muy dinámico y profesional, y las relaciones establecidas durante el periodo de prácticas pueden ser determinantes en el futuro y quehacer de los estudiantes”. Además, tanto la empresa como los estudiantes que se embarcan en unas prácticas coinciden en los múltiples beneficios que aportan. Por un lado, para las empresas, esta fórmula les permite, entre otros aspectos, disponer de unos recursos humanos mejor calificados y mejor adaptados a sus necesidades. Y por otro, en ocasiones, las estancias en prácticas constituyen una herramienta eficaz de selección de personal, ya que el “proceso de reclutamiento” se basa en una prueba prolongada y en contexto real del universitario y potencial candidato, y no en un pronóstico. Igualmente, para los estudiantes, los programas de formación y prácticas contribuyen, en gran medida, a romper el círculo vicioso en el que se encuentran muchos de ellos que, al carecer de experiencia profesional, no pueden acceder a un puesto de trabajo.