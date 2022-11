A cinco días de rendir la PAES estudiantes de Biobío relatan su experiencia de preparación

Ya faltan menos de siete días para que los estudiantes chilenos rindan la esperada Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Se trata del nuevo instrumento de evaluación empleado para ingresar a las instituciones de Educación Superior durante la admisión 2023, y que está a cargo del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile.

En este contexto, la comunidad educativa en general vive una cuenta regresiva que, en varios casos, incluye nerviosismo, cansancio, dedicación y largas horas de estudio por parte de los estudiantes.

RELATOS DE JÓVENES

Erika Soto, estudió en un liceo de Mulchén y actualmente se prepara para rendir la PAES este lunes. En conversación con diario La Tribuna, contó que “desde muy pequeña supe que quería estudiar medicina, por lo tanto, ya sabía que eso requería un sobre esfuerzo de mi parte porque todos sabemos que hoy en día no es fácil entrar a esa carrera. Siempre busqué cuidar mi NEM y tener notas sobre 6 o 6,5 para mantenerlo. Cuando estaba en vacaciones me llamaron de un preuniversitario porque tuvieron comunicación con mi liceo y estaban becando a algunos alumnos con el 50% del pago. Tomé esa oportunidad y paralelamente inicié Cuarto Medio, lo cual fue todo un reto porque salía del liceo llegaba a mi casa y me tenía que conectar a clases, entonces ha sido un año de no parar”.

Respecto al manejo del estrés, la joven indicó que “ha sido muy difícil porque hay dos factores que son rendir y a la vez estudiar para esa prueba. Al principio estaba muy estresada porque no tenía tiempo para nada, sin embargo, con el tiempo uno se va a acomodando, pero el estrés continúa. Afortunadamente yo siempre tuve mucho apoyo de mi familia y de los profesores. Con el tiempo, me di cuenta que es una decisión muy importante pero no es el fin del mundo. Si bien necesitamos mucho puntaje para la mayoría de las carreras, pero si nosotros queremos siempre se puede”.

Un caso similar es el de Nora Fuentes, una joven que estudió en el Liceo Alemán del Verbo Divino, en Los Ángeles.

Respecto al proceso previo a la rendición de la PAES, contó que “me he sentido muy tranquila. He tenido un gran apoyo de mi familia que me repite constantemente que el puntaje no me define. Creo que hay mucha información con qué se debe hacer y no en la ultima semana, y muchos consejos que pueden abrumar. Aunque yo me siento tranquila, se que muchos compañeros no se sienten así y tienen una presión muy grande sobre cuáles van a ser los resultados”.

En la misma línea, agregó que “creo que, como estudiante a punto de rendir, hay que aprender a filtrar la información que recibimos por redes sociales o de cercanos que opinan siempre. Hay que filtrar que es lo que sirve y lo que no porque escuchar todo muchas veces puede afectar nuestra salud mental y no debería porque ser así”.

Asimismo, Rocío Parra, estudiante del mismo establecimiento, al ser consultada expresó que “el proceso ha sido una mezcla de estrés y tranquilidad. He estudiado durante el preuniversitario y paralelamente repasando en mi casa. Me siento preparada para dar la prueba y espero quedar en la carrera de Animación Digital”.

CALENDARIO

Este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre tendrá lugar la Prueba de Acceso a la Educación Superior 2022, en la cual se distribuirán diferentes exámenes.

Lunes 28 de noviembre a las 15.00 horas: Paes electiva de Ciencias con 80 preguntas. Tendrá una duración de 2 horas y 40 minutos.

Martes 29 de noviembre a las 09.00 horas: Paes obligatoria de Competencia Lectora con 65 preguntas. Duración de 2 horas y 30 minutos.

Martes 29 de noviembre a las 15.00 horas: Paes de Competencia Matemática 2 (M2) con 55 preguntas. Duración de 2 horas y 20 minutos.

Miércoles 30 de noviembre a las 09.00 horas: Paes obligatoria de Competencia Matemática 1 (M1) con 65 preguntas. Duración de 2 horas y 20 minutos.

Miércoles 30 de noviembre a las 15.00 horas: Paes electiva de Historia y Ciencias Sociales con 65 preguntas. Duración de 2 horas.

Los locales de rendición serán informados el sábado 26 de noviembre a las 09:00 horas, a través del portal https://auth.demre.cl/. El estudiante deberá acceder con su Usuario y Contraseña, y descargar una copia de la tarjeta de identificación, la que contendrá la información del local de rendición.