Desbordes por uso de "El Derecho de vivir en paz" por parte de la UDI: "No conozco la canción"

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró que no se sabe las canciones de Víctor Jara, y que incluso, «no conoce» la canción «El derecho de vivir en paz».

Esto luego de que durante la semana pasada, la UDI generara polémica al utilizar la icónica frase, en el contexto de su campaña por la opción del Rechazo.

Al ser consultado sobre este tema, el ex diputado y ex timonel de RN sostuvo en conversación con CNN que la frase sería un «genérico», que no pertenecería necesariamente a Víctor Jara.

En ese sentido, complementó afirmando que, en su opinión, no ve la «intención de la UDI de utilizar la canción de Víctor Jara, para nada».

«No conozco la canción, sé como se llama la canción… a lo mejor me van a aborrecer por lo que quiero decir, pero yo no me sé las canciones de Víctor Jara, con suerte sé un par de títulos, no sé las letras, de verdad que no«, reveló luego.