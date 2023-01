A pesar de que los problemas de salud mental en Chile en los últimos dos años llegaron a afectar a casi dos quintos de la población, sigue existiendo un número importante de personas que no consulta por ellos, básicamente por no considerarlo necesario o por temas económicos.

Así lo demostró un nuevo apartado de la sexta versión del “Termómetro de Salud Mental en Chile”, elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que entregó datos muy importantes sobre la situación de salud mental de los chilenos.

Según el estudio, el 40% de los entrevistados dijo haber consultado algún profesional de salud mental a lo largo de su vida, un 16,6% en los últimos doce meses y un 9,6% señaló estar actualmente recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico. En todos estos casos, la proporción de mujeres que consultó fue más alta que la de hombres.

En tanto, un importante grupo sintió la necesidad de consultar, pero no lo hizo. Las razones, principales fueron preferir enfrentar el problema sin ayuda (50,3%), carecer del financiamiento (48,8%), pensar que el problema se solucionaría solo (48,6%), considerar que el problema no los molestaba mucho (33,2%), no conseguir una cita u hora (28,6%), considerar que le tomaría mucho tiempo (19,3%) y carecer de cobertura en su plan de salud (18,1%).

Los datos dan cuenta que cuenta que la prioridad que los chilenos y chilenas otorgan a su situación psicológica, es bastante escasa, pese a la importancia del tema.

Sin duda, una situación que debería ser abordada ya que efectivamente, el escenario post pandemia, los efectos de la recesión económica, la falta de empleo y en muchos casos, el temor e inseguridad, ocasionados por los altos índices de delincuencia que azotan al territorio, están convirtiendo la salud mental, en una pandemia silenciosa, de la que nadie está libre y que se extiende rápidamente.

La importancia de consultar, es el gran tema, ya que el mismo estudio da cuenta que quienes reciben apoyo, logran sobreponerse de forma muy satisfactoria.

Recuerden, la salud física es tan importante como la salud mental.