Ascensión a la montaña

El pasado fin de semana, con apenas unas escasas horas de diferencia, hubo dos accidentes de visitantes que se encontraban realizando excursiones en las faldas del volcán Antuco, situado al interior del Parque Nacional Laguna del Laja, uno de los destinos turísticos más socorridos en la Región del Biobío para quienes son amantes de los deportes de alta montaña y de las actividades al aire libre.

Ambos incidentes motivaron un despliegue de especialistas y de recursos para socorrer a los excursionistas, como funcionarios de Carabineros, y personal del Samu y Bomberos quienes atendieron a los heridos que, más tarde, fueron llevados en helicóptero desde el lugar del accidente hasta el complejo asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” de Los Ángeles.

No cabe la menor duda que frente a una emergencia de esa naturaleza, no se debe escatimar en recursos para socorrer a quien lo necesite. Es un imperativo ético que no está en discusión.

Sin embargo, estos incidentes – que se producen en el segundo fin de semana del levantamiento de las restricciones de desplazamiento debido a la pandemia del covid-19 – reflotan la imperiosa necesidad de que los turistas sean responsables y apliquen todas las acciones de autocuidado que sea necesario para evitar que sucedan situaciones de esa naturaleza.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf), que administra dicha área silvestre, hace su parte. A cada visitante que arriba a la zona, los guarda-parques le entregan las normas y recomendaciones que apuntan a su seguridad, de modo que la experiencia sea lo más agradable posible, tanto para los distintos senderos habilitados como para las ascensiones al volcán Antuco y a la Sierra Velluda.

Sin perjuicio de lo anterior, la prudencia aconseja pedir la asesoría de guías de montaña que sean conocedores de ese territorio para que entreguen orientaciones generales o, en el mejor de los casos, conduzcan a los montañistas hacia los puntos de exploración, particularmente la cima volcánica.

La necesidad de contar con espacios para realizar actividades al aire libre es cada vez más relevante. No se trata solo de ascensiones a montañas, sino que prácticas deportivas más masivas, como el senderismo o el trekking, que cada vez va sumando más adeptos.

Más aún, después que la emergencia sanitaria obligó a confinamientos forzosos por prolongados periodos de tiempo, afectando la salud física y mental de la población de una manera que aún no ha sido cuantificada.

Esta necesidad creciente de naturaleza y aire libre debe realizarse siempre con la mayor de las responsabilidades. La posibilidad de un accidente siempre está presente, incluso para los visitantes más experimentados y conocedores de las zonas montañosas.

De ahí que nunca se debe perder de vista que lo que debiera ser un agradable paseo a la cordillera, puede derivar en una emergencia mayor, más aún si no se toman los recaudos de manera oportuna.

La montaña a veces juega malas pasadas. Eso siempre hay que tenerlo presente.