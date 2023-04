Mujeres de Biobío reciben fondos para reimpulsar sus emprendimientos

Más de $383 millones fueron asignados para mujeres de la región del Biobío que recibieron recursos a través del programa Capital Abeja Chile Apoya que impulsa Sercotec, que aprobó fondos para ir en apoyo de un total de 89 emprendimientos.

En la provincia de Biobío, 15 mujeres recibieron la aprobación en Los Ángeles, dos en Mulchén, una en Quilaco, cuatro en Santa Bárbara y una en Tucapel.

Los fondos forman parte del Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya, que contempló 25 medidas para apoyar a las personas e impulsar la generación de empleos y enfrentar el alza en el costo de la vida.

Hicieron entrega simbólica de estos recursos el seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región del Biobío, Javier Sepúlveda y el director de Sercotec Biobío, Oclides Anríquez, quienes reiteraron el compromiso de la instituciones de fomento que cuenta el Estado con el emprendimiento femenino, más aún en el contexto de recuperación económica que atraviesa el país.

Iris Montes, una de las beneficiarias de Los Ángeles, con su emprendimiento de diseño Mont, dijo que “desde chica me gustó crear y diseñar, y con respecto al proyecto, decir que estoy súper feliz, esto me ha ayudado un montón, realmente me emocioné porque fue una muy buena ayuda, estoy viendo mis sueños cumplirse. Junto con lo anterior, la emprendedora angelina señaló que: “Con los recursos yo compré telas y máquinas que realmente necesitaba tuve que hacer algunos cambios y con las máquinas de ahora puedo hacer mucho, nada que ver con lo que tenía antes”, agregó.

Por otro lado, sobre el proceso de postulación hasta adquirir los recursos, Iris manifestó que “yo andaba paseando en Chiloé con mi hermana y vi que se estaban ofreciendo proyectos y quise probar. Nunca me imaginé que iba a salir seleccionada, después me hablaron y realmente había quedado, así que mucha felicidad”, sostuvo.

En esa línea, el seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región del Biobío, Javier Sepúlveda, destacó la iniciativa como un aporte desde el Estado para dinamizar la economía regional liderada por mujeres.

“Estos recursos forman parte de un plan que se anunció durante 2022 y que busca ir en apoyo de emprendimientos del área del turismo, y en este caso, liderados por mujeres. Hoy hemos culminado la entrega de estos fondos, que beneficiarán a 89 proyectos que se han dinamizado, para adquirir maquinaria, capital de trabajo, mercadería y finalmente fortalecer sus capacidades productivas y seguir aportando a la economía regional”, comentó la autoridad.

Asimismo, Oclides Anríquez, director de Sercotec Biobío, destacó el hito como un aporte hacia las mujeres de la región, agregando que: “Este es un programa levantado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para apoyar a mujeres que quieran formalizarse. Hoy muchas de ellas se sienten más empoderadas con sus negocios y además entregan empleo, lo que es una doble satisfacción para todos nosotros”, concluyó.