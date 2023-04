Gremio propone medidas para reactivar  rubro de la construcción en Los Ángeles  

En febrero pasado, el Índice de Precio al Consumidor (IPC), registró una sorprendente cifra negativa, luego de 27 meses al alza, según información compartida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo anterior impacta directamente en el valor de la Canasta Básica de Alimentos y otros gastos que se ven reflejados en el bolsillo de chilenos y chilenas.

La variación del IPC de febrero llegó al -0,1%, lo que significa un aumento acumulado de 0,7% para el segundo mes del año y un incremento del 11,9% en los últimos 12 meses.

Por otro lado, la última variación negativa que se registró del IPC fue en noviembre del 2020, sorprendiendo a expertos que auguraban un incremento ubicado entre el 0,2% y el 0,5% para febrero.

Esta sorpresiva desaceleración de la inflación implica un descenso en el valor de la UF por primera vez después de poco más de dos años.

Así, la UF disminuirá en $35 mil y fracción para abril de este año, debido a que sus ajustes se encuentran vinculados directamente con las variaciones del IPC.

¿Qué significa una disminución del valor de la UF?

La variación negativa que registrará la UF gracias al IPC de febrero incidirá en la mayoría de los préstamos, especialmente aquellos relacionados con el mercado inmobiliario.

Créditos hipotecarios, planes de salud, seguros y costos relacionados con educación, son algunos de los aspectos que se verán influenciados por la disminución de la UF.

La disminución del IPC de febrero se debe principalmente a la baja de precios en el área de transportes (-2,7%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3%) y recreación y cultura (-1.0%).

En el caso de las divisiones con precios al alza, en febrero destacó la de vestuario y calzado con un aumento del 3,9%.

MERCADO INMOBILIARIO EN LOS ÁNGELES

El último informe de la situación inmobiliaria de la capital provincial, que elaboró la Cámara Chilena de la Construcción, muestra una disminución durante el año pasado de la cantidad de viviendas disponibles, lo que se complementa con la caída en los permisos de edificación para conformar un escenario que se cataloga como complejo.

Un descenso del 40% en la oferta de viviendas disponibles es el principal resultado que arroja el estudio inmobiliario del Área de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles, que resume las estadísticas y datos relevantes durante el 2022.

Respecto a las casas, se evidenció una menor oferta de viviendas, lo que preocupa al sector, por el impacto que tiene en las familias que están buscando obtener su hogar, lo que se traduce en que más personas caen en situación de allegamiento o hacinamiento.

La caída sostenida en la oferta también se complementa con la baja en los permisos de edificación para viviendas, lo que hace prever que el número de unidades para el mercado seguirá en caída y, con ello, se hará más difícil para las familias acceder a una de ellas.

En 2021, solo se ingresó una solicitud para construir departamentos, mientras que en 2022 no hubo requerimientos para edificar, lo que contrasta con los años anteriores, en los cuales se mostraba mayor actividad inmobiliaria.

“Esta situación se debe a un conjunto de factores económicos que arrastramos desde la pandemia. Hoy, la mayor dificultad que tienen las empresas es para acceder a los créditos bancarios y la incertidumbre que eso genera. Las constructoras se están tomando más tiempo para decidir si hacer los proyectos”, explicó Esteban Cifuentes, presidente del Comité de Vivienda, Inmobiliario y Arquitectura de la Cámara Chilena de la Construcción de Los Ángeles.

En cuanto a las ventas de unidades (casas y departamentos), el número se condice con la menor oferta. Mientras en 2021 se vendieron o entregaron alrededor de mil 800 viviendas en Los Ángeles, en 2022 la cifra solo llegó a mil, datos preocupan al gremio ya que significan un retroceso en el objetivo de reducir el déficit habitacional en la comuna.

“Hoy tenemos un déficit habitacional de alrededor de cinco mil viviendas. Si no trabajamos en conjunto con la autoridad, los privados y la banca no vamos a lograr revertir este momento. A nosotros como construcción nos interesa reactivar nuestro sector a través de la vivienda, porque estamos conscientes del grave déficit que tiene nuestra región y en particular la provincia”, expresó Cifuentes.

TRABAJO COLABORATIVO

Para el gremio inmobiliario, tanto del sector privado y aún más, para el sector público, es de vital importancia poder coordinar los esfuerzos para reactivar el sector de la construcción de viviendas y, junto con ello, retomar el impulso que permita aportar a reducir el déficit habitacional en la zona. Los más afectados, según explicó el presidente del Comité de Vivienda de la CChC, terminan siendo las familias que esperan una vivienda.

“Vimos que el 2022 estuvo marcado por dos temas: La baja en la oferta de viviendas, que conlleva una dificultad para combatir el déficit habitacional que tenemos en la provincia y, por otra parte, el año pasado no se ingresaron nuevos proyectos, lo que nos indica que el panorama de oferta se ve todavía más complejo. Por eso debemos coordinar los esfuerzos para reactivar el sector, o los más afectados serán las familias que están esperando una vivienda y les será muy difícil con menor oferta”, cerró.