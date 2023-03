Multigremial del Biobío valora rechazo a la reforma tributaria

Desde la Multigremial del Biobío consideraron que el Gobierno tendrá que reflexionar sobre cuáles fueron sus errores para una futura nueva propuesta.

El presidente de la Multigremial del Biobío, Jorge Guzmán Acuña, dijo en entrevista con diario La Tribuna, que “como empresarios pymes estamos todo bastante contentos (con el rechazo a la reforma tributaria), porque la reforma no era una buena reforma para el país, ni para el empresariado chileno ni para el emprendimiento”. “Era una mala reforma para el mundo de los emprendedores, se había dicho de todas las formas posibles. A través de la Multigremial Nacional se trató de tener múltiples reuniones con el Ministerio de Hacienda”, contó el dirigente del conjunto.

En ese sentido, indicó que el paso atrás es una buena noticia para el emprendimiento y las empresas nacionales, que se habrían visto afectadas negativamente por los cambios que se proponían, razón por la cual llamó al Gobierno a reflexionar las implicancias del resultado y considerar a todo el espectro político y económico en futuros cambios al sistema de recaudación público.

DICEN QUE RECHAZO SE DIO POR FALTA DE DIÁLOGO DEL GOBIERNO

El vocero del conglomerado de gremios productivos de la zona explicó que en reuniones con la cartera de Hacienda “se le hicieron ver 22 puntos, donde veíamos como se afectaba gravemente al mundo de las pymes, sin embargo no fuimos escuchados. La gran mayoría de todos los planteamientos que se hizo no fue tomado en cuenta”. “Creo que el Gobierno pecó de soberbia. Ellos estaban seguros de que esta reforma iba a pasar y contaban con los votos para poder pasar en la Cámara de Diputados sin una discusión”, analizó Guzmán. El coordinador de la multigremial regional consideró que desde el oficialismo “enviaron una muy mala reforma que ellos pretendían poder discutir solo en el Senado, sin embargo no tuvieron los votos”.

“Creo que esto es muy bueno para el país y para el mundo de los emprendedores. Creo que el Gobierno, como dijo el Presidente de la República en su discurso, tendrá que reflexionar sobre cuáles fueron sus errores”, observó Jorge Guzmán Acuña. El timonel de los conglomerados asociados llamó al oficialismo a “hacer un mea culpa, creo que el ministro de Hacienda estuvo muy destemplado en sus declaraciones (posterior al rechazo de la reforma tributaria). Estaba muy molesto por lo que había pasado y no han hecho un mea culpa de que ellos no quisieron discutir un montón de puntos que ponían el crecimiento del país y de los emprendedores en riesgo”.

LLAMARON A CONSIDERAR A LA OPOSICIÓN EN UNA NUEVA PROPUESTA

“Creemos que en una futura reforma tributaria que venga o en la reforma previsional se debiera tomar en cuenta a la oposición y no pretender pasar las reformas por tener una mayoría circunstancial en la Cámara de Diputados”, adelantó Jorge Guzmán Acuña. El presidente de la Multigremial del Biobío dijo que “en definitiva lo que pasó es bueno para el país. La reforma era una muy mala reforma: se ponía al Servicio de Impuestos Internos como juez y parte para decidir lo que es o no elusión tributaria, situación que no se da en otras partes del mundo”. “Una serie de agrupaciones que representan a las pymes afines al Gobierno han dicho que aquí se perdió el beneficio tributario para ellas. Como Multigremial nosotros esperábamos soluciones más definitivas”, finalizó el vocero local en su análisis.