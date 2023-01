Los niveles de incertidumbre traídos por el pasado proceso constituyente han disminuido, pero las condiciones a nivel interno continúan desincentivando la inversión.

Un dirigente gremial regional de las actividades productivas de Biobío dijo que el desmejoramiento de las condiciones para el desarrollo de estas en la zona, traducido en el encarecimiento de los costos y la incertidumbre nacional podrían cambiar la matriz productiva de la zona, potenciando, por ejemplo, la generación de energías renovables y cultivos agrícolas de forma más extensiva de lo que se está haciendo actualmente.

El presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío, Álvaro Ananías, dijo en entrevista con diario La Tribuna, que “el ajuste al polinomio al cálculo del peaje está definido en base a los parámetros de costo del combustible, los del transporte y en general muy relacionado a lo que es inflación”. “El efecto en la competitividad es transversal y afecta a todos por igual. El aumento del costo del peaje se traduce en el aumento de precios finales, y cuando hay aumento de precios finales aumenta el costo del consumo, que es más inflación”, explicó el dirigente gremial. De acuerdo al vocero del conjunto, “en la medida que se controle la inflación, esto se va a normalizar. El peaje es una más de las variables que afecta la competitividad”.

INCERTIDUMBRE E INSEGURIDAD BAJAN ACTIVIDAD FORESTAL REGIONAL

“El efecto de lo que está pasando no está tan claro este año, pero en el año que pasó las exportaciones fueron muchísimo más bajas de lo normal, principalmente por la baja de productos derivados de la madera”, analizó el encargado de la CPC Biobío. Sobre la actividad forestal, una de las principales actividades productivas de la zona, el representante del gremio separó “lo que son problemas contingentes de temas de mediano y largo plazo. El ciclo de la producción forestal es largo, desde la plantación hasta la cosecha. Lo que está ocurriendo es que se está plantando menos”. “Plantar menos significa que en un determinado momento va a haber menos actividad forestal en la región y en esta zona del país. Compañías grandes del sector forestal de Chile están invirtiendo en otros países como Uruguay y Brasil”, contó Ananías.

El coordinador de la Cámara de la Producción y del Comercio en la región del Biobío indicó que este fenómeno se da “primero, por el nivel de incertidumbre que había desde el punto de vista de las reglas del juego, que tiene que ver con lo que pasó con la Convención Constituyente y con la seguridad desde el punto de vista de la violencia”. “Hay un efecto coyuntural hoy, porque es complejo explotar ciertos predios en la zona, por falta de seguridad, que afecta la actividad económica ahora, pero a mí me preocupa bastante lo que pasará a mediano y largo plazo”, expresó el encargado del gremio en Biobío. Álvaro Ananías dijo que “por esas mismas razones de seguridad, incertezas y violencia no se está replantando patrimonio y no está creciendo el negocio forestal de Biobío”.

CAMBIOS PODRÍAN CAMBIAR LA MATRIZ PRODUCTIVA DE BIOBÍO

El presidente de la CPC Biobío dijo que “en los próximos años vamos a ver cómo esos números se van a ver impactados. Cuando se ven las estadísticas de los proyectos de inversión registrados, nosotros no tenemos proyectos de inversión importantes en la región, excepto por proyectos de energías renovables”. Pero no todo se presenta negativo para la producción de la región: “La energía eólica es apta para desarrollarse en la zona, pero los permisos de estos proyectos son muy complejos. Por eso estamos solicitando al Gobierno agilizar el procedimiento medioambiental”. “La agroindustria hoy se está desplazando y la provincia de Biobío en particular está sumamente activa. Las buenas plataformas logísticas y puertos debieran impulsar a la región, en tanto las reformas se ajusten a la realidad del país y a la competitividad que tenemos que mantener a nivel internacional”, finalizó el dirigente regional.