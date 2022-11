Generan un ecosistema para guiar a los emprendedores en el camino de la digitalización

MDA acompaña a los emprendedores y pymes en el proceso de subirse al mundo online. “Aquí la clave es el trabajo colaborativo: los acompañamos en el proceso, los asesoramos y conectamos con empresas y personas que los pueden ayudar”, dice Francisca Escobar, fundadora de MDA Chile.

Este proyecto se construye de la base de que hay empresas que le prestan servicios a las pymes, pero no saben hablar con ellas. “Para nosotras es natural este proceso de conectar y colaborar, lo veníamos haciendo hace tiempo en el ecosistema, la diferencia es que ahora lo formalizamos, abrimos un sitio nuevo y los estamos esperando en mdachile.cl”.

Y agrega: “Detectamos que las personas que quieren emprender y participar de este mundo, necesitan que les hablen en simple, sobre todo porque hay mucho estrés y desconocimiento en el mundo de las ventas. Las herramientas pueden volverse complejas. Hay demasiados tecnicismos que no siempre son fáciles de entender y aplicar. Por otra parte, existe poco conocimiento de las entidades que pueden ser claves en el camino: aceleradoras, incubadoras, agencias, fundaciones, organizaciones del estado, asociaciones, bancos entre otros. Creemos que el conocimiento existe para compartirlo y ese es uno de los roles fundamentales de MDA”.

Francisca explica en detalle lo que hacen: “Nosotras juntamos a las partes para que se sienten a conversar: los que necesitan los servicios (como pymes y emprendedores) y los que prestan servicios (de creación de ecommerce, servicios como couriers, medios de pago, herramientas de marketing, entre otras), aglutinadores de pymes (bancos y asociaciones) y se sienten en la mesa para trabajar de forma colaborativa”.

Escobar explica: “Si bien hay varios actores dentro del ecosistema del comercio electrónico, no existe un ente independiente que esté desarrollando el ecosistema propiamente tal. Sí hay actores como la CCS (Cámara de Comercio Electrónico) que a través de su comité de comercio electrónico desarrolla los eventos Cyber (donde participan sus socios), eCommerce Day y el eCommerce Innovation Summit, pero siempre con foco en sus empresas asociadas”.

Todo este trabajo lo están desarrollando desde hace un tiempo, y a partir de este 2022, han estado trabajando en asociación con Shopify para empujar, desarrollar y potenciar el ecosistema del eCommerce en Chile.

“Y como nuestro objetivo principal es conectar, enseñar y dar visibilidad a los distintos actores del ecosistema del eCommerce, potenciar este mundo para que más empresas puedan participar, para que puedan vender más y porque creemos en la importancia de hacer crecer la torta, hoy lo estamos haciendo de la mano de Shopify”, sentencia Francisca Escobar.

En esta tarea de guiar a los emprendedores y las pymes en el camino de la digitalización, la unión con Shopify como primera herramienta para los emprendedores, ha sido clave. “MDA nace con la idea de desarrollar el ecosistema de Shopify en Chile, pero en el camino nos dimos cuenta del poder de colaborar y de cómo genuinamente pasan cosas extraordinarias. Desde el origen sabíamos el potencial que esto podía generar y hoy lo estamos viendo”.

Para eso, a mediano plazo lo primero es sentar a los actores a la mesa y conversar. Entender los diferentes puntos de vista y aristas en común. Crear una comunidad de Shopify partners y trabajar de forma colaborativa para hacer crecer la industria.

El boom del Ecommerce:



El eCommerce llegó para quedarse, sobre eso no hay duda. “Claramente la intensidad que vimos durante la pandemia va a cambiar, está cambiando, pero no se va a morir. Hoy lo que estamos viendo es cómo convergen los mundos, el físico con el virtual. No nos podemos olvidar que el eCommerce nos permite romper barreras y llegar al mundo, vender en cualquier minuto y tener un pasillo infinito de productos (no sólo lo que tenemos en la bodega de la tienda)”.

Hoy el mayor desafío al que se enfrentan los negocios depende del tamaño y realidad de estos, porque si no tienen eCommerce deben pensar y evaluar cómo subirse a este mundo y si es que ya lo tienen, el desafío está en hacerlo crecer y generar una buena experiencia de compra.

Lo importante es que las pymes tengan claro que no es llegar y construir una página web, hay una promesa que hacemos que se debe cumplir y que vender online, “no es solo tener un Shopify, tengo que: almacenar productos, gestionar inventario, publicarlo, promocionarlo, venderlo, preparar y pickear, entregarlo con mi transporte, gestionar el servicio post venta y volver a repetir. Todo esto es muchísimo más fácil y escalable si Shopify es la plataforma dónde construyen y gestionan su tienda online, de eso no hay duda y lo más impactante es que no lo decimos nosotros, esto lo comentan los que ya la usan, pueden preguntarle a las miles de tiendas que hoy trabajan con Shopify en Chile.

Es sabido que Chile explotó en eCommerce muy por encima de la región, y eso llamó la atención de Shopify. en base a “Making commerce better” (hacer el comercio mejor), “que se alinea mucho con nuestro propósito de generar un círculo virtuoso, en el que todos ganan. Cuando las empresas venden más y crecen, las personas que trabajan en la empresa se empoderan, les va mejor, son más felices. A las empresas como les va mejor, generan más oportunidades y por ende más trabajo. Por eso, esta es por lejos una herramienta que nos permite ayudar a las empresas a vender más”, sentencia Francisca Escobar.

Las inscripciones están abiertas en mdachile.cl