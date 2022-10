Dos empresas de contabilidad y auditoría recibieron el sello 40 horas en la provincia del Biobío. / Foto enviada desde la Delegación Presidencial Provincial de Biobío.

Con la presencia de representantes de empresarios y trabajadores, se realizó en la Delegación Presidencial Provincial de Biobío, en la ciudad de Los Ángeles, la entrega del certificado Sello 40 Horas, el cual reconoce a quienes implementaron la medida de reducción de la jornada laboral a sus empleadores.

“Estos son los momentos en que se plantea tan firmemente el sentido por el cual llegamos a ser el Gobierno que hoy encabeza nuestro Presidente Gabriel Boric. Creo que es importante no olvidar nuestro mandato de cambio, un mandato de transformación que nos empuja permanentemente a avanzar hacia una mayor justicia. Me enorgullece ser parte de este proceso, junto a nuestra Seremi que hoy también está en esta posición de ser puente para validar lo que se ha construido pensando en la calidad de vida de tantas chilenas y chilenos” mencionó la delegada Purrán.

La seremi Sandra Quintana, sostuvo que “efectivamente hemos conseguido que en las tres provincias existan empresas certificadas, algo que nos tiene muy conformes, ya que vemos que las compañías se han ido inscribiendo, sumando a nivel país, más de mil. Para este proceso contamos, además, con la asesoría y apoyo de la Dirección del Trabajo y Previsión Social.

Bajo el mismo marco, la trabajadora de la empresa Rojas Auditores, Javiera Lagos, afirmó que esta iniciativa debería ser instaurada en la mayoría de las compañías, ya que beneficia no solo a los empleados, sino a los empleadores, quienes tienen una vida social, familiar y de recreación detrás del ámbito laboral.

A su vez, el contador auditor y representante legal de la empresa Asesorías Audicont SPA, Rodrigo Contreras, señaló que el provecho y la aplicación de esta jornada está basada en mejorar la calidad de vida, mejorar el desempeño de los funcionarios y que exista una armonía de trabajo, de tal forma que de espacio para las actividades personales de cada uno.

Para postular y obtener el Sello 40 Horas las compañías deben cumplir con requisitos como tener contratado, conforme a la normativa del Código del Trabajo, a lo menos al 80% de los trabajadores y trabajadoras con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.