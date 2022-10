En la provincia de Biobío hay dos empresas que ya redujeron su jornada a las 40 horas semanales. / Foto: Pexels.

El proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales nació en el año 2017, pasó por distintas etapas en el Congreso y actualmente está en proceso de discusión en la sala del Senado.

En conversación con radio San Cristóbal, la seremi del Trabajo y Previsión Social de la región del Biobío, Sandra Quintana, explicó que “cuando vino la pandemia el proyecto no continuó avanzando en el Congreso y cuando asumimos nosotros como Gobierno decidimos que las 40 horas eran parte del programa, por lo tanto, había que tomarlo y ver en qué condiciones estaba para que realmente fuese un proyecto viable. En función de esto, se hicieron diálogos sociales en todo el país. A nosotros como región, nos correspondió hacer la convocatoria masiva de cada provincia a trabajadores, empleadores y Gobierno. Las conclusiones de eso fueron que nadie se niega a este proyecto, que debía tener gradualidad y no debía afectar el sueldo de los trabajadores. Esas fueron las tres grandes conclusiones de la octava región”.

Con esas mismas conclusiones comenzaron a nutrir y mejorar el proyecto de reducción de la jornada laboral, que posteriormente volvió a ser tramitado en el senado con suma urgencia.

Según indicó la autoridad, “ya pasó una etapa en las comisiones y por unanimidad fue aprobado para pasar a análisis y votación en la sala”.

Implementación

En relación con la implementación de la jornada laboral a 40 horas en las empresas del país, la seremi Quintana explicó que “en Chile existen una eternidad de jornadas laborales. Para que todas estas tengan la posibilidad de ser reducidas a 40 horas, es decir, para que se haga efectivo el proyecto, se optó por hacer una etapa gradual. En caso que el proyecto sea aprobado, la gradualidad se comenzaría a aplicar el próximo año. Sería una hora menos para el 2023, el que sigue serían dos horas menos, a los siguientes se les sigue restando y así al quinto año la jornada estaría reducida a 40 horas laborales”.

De acuerdo a datos que entregó la autoridad, el 70 por ciento de los países de la OSD ya tienen implementadas 40 horas laborales o incluso menos, no tienen problemas con la productividad, los sueldos de los trabajadores tampoco han bajado, mejoran los climas laborales, se instalan nuevas relaciones laborales.

En la misma línea, la seremi del Trabajo comentó que “se abrió un portal dentro de la página del Ministerio que se llama 40 horas, donde tu metes los datos de tu empresa y la inscribes para tener el Sello 40 horas. Actualmente llevamos 17 empresas ya certificadas, y en la provincia tenemos dos grandes empresas que ya redujeron su jornada a las 40 horas. Son dos empresas de contabilidad. La próxima semana vamos a venir y haremos entrega de este sello en la Delegación Provincial”.

Franja horaria y equidad de género

Tal como indicó la autoridad, en las empresas ya certificadas la mayoría de los trabajadores son mujeres. “Nos damos cuenta que sobre todo a las mujeres no nos alcanzan los tiempos, y siempre tenemos un peso encima de trabajar y no estar con los hijos, no hacer almuerzo, no tener tiempo de hacer otras cosas. En este proyecto está considerado el tema de las mujeres, y buscamos avanzar como sociedad a la corresponsabilidad”.

Junto con ello, explicó que “dentro de este proyecto hay una disposición que es una franja horaria, la cual implica que todo aquel -papá o mamá- que esté a cargo de un adulto mayor, persona con discapacidad o aquellos que tienen hijos menores de 12 años, puedan optar a esta franja horaria. Esto significa que puedan llegar más tarde a su trabajo por ir a dejar a su hijo al colegio u otro motivo similar. El padre también puede optar a lo mismo. Se trata de un tema de corresponsabilidad, porque la casa es de los dos, la construcción del hogar es de dos, o incluso de toda la familia, y no corresponde que las mujeres nos recarguemos más de trabajo en nuestros hogares”.