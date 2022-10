Aprobaron TPP-11 en Chile, arguyendo a la defensa del desarrollo económico nacional

Desde la vereda contraria a firmar para que Chile formara parte del TPP-11 se argumentó que el documento remite a Chile al rol de productor de materias primas, sin impulsar el desarrollo de sus industrias.

Con 27 votos a favor y 10 en contra se aprobó el Tratado Transpacífico en la Cámara del Senado, luego de que los distintos representantes regionales explicaran sus razones para apoyar o rechazar la propuesta, para acceder a las condiciones que implementa el tratado de libre comercio para el territorio nacional.

En el marco de la votación del Tratado Transpacífico en la Sala del Senado del día de ayer, la senadora Ximena Rincón inició su intervención, donde cuestionó respecto de las razones para rechazar el tratado de libre comercio, indicando que “llegó el tiempo de firmar el tratado (…) que beneficia a Chile para trabajar en el desarrollo del país”. La parlamentaria criticó, en su alocución, a los sectores que no han querido ratificar el Acuerdo Transpacífico. La senadora Yasna Provoste, por su parte, criticó el documento, indicando que aprobar la firma del documento “limita severamente nuestras libertades cívicas”. Posteriormente la parlamentaria indicó que su voto sería en contra.

DEFENSORES INDICARON QUE TRATADO IMPULSA EL DESARROLLO

El senador Juan Antonio Coloma, indicó que “hay un grupo que no le gustan los tratados de libre comercio. En su momento, en este Congreso abrirse al Pacífico era un espacio decisivo en el que podíamos tener un rol decisivo”. “Entendíamos que los tratados anteriores tenían sus límites. Chile elimina trabas para productos manufacturados y servicios que los países miembros pueden prestar y Chile puede ser importante en este contexto”, agregó el vocero parlamentario. Coloma llamó al país a “entender dónde están nuestras potencialidades. Chile no es un país grande, por eso he sido partidario de tener instancias como éstas, que han demorado mucho”, declaró el senador antes de finalizar su análisis de la situación para aprobar el TPP-11 en Chile.

El senador Ricardo Lagos Weber explicó que “en este proyecto, el Asia-Pacífico es el espacio para el desarrollo, con quienes ya tenemos tratados de libre comercio”. El representante del Partido por la Democracia dijo que “espero oír del Gobierno y de las autoridades que me representan, que desmientan una serie de fake news”. Posteriormente, Lagos Weber votó a favor del acuerdo. El parlamentario Felipe Kast valoró cómo el tratado “protege los objetivos de bienestar público, la moral pública y los recursos naturales, para proteger los derechos esenciales de sus ciudadanos”. El senador Evópoli observó que “vemos a países como Canadá o Nueva Zelanda como modelos a seguir pero cuando se nos presenta la oportunidad de parecernos más a ellos miramos al lado”. “Hoy Chile enfrenta una crisis de crecimiento económico por casi 10 años y tenemos políticas que nos empujan en contra de una senda de crecimiento”, criticó el senador Kast, quien votó a favor del TPP-11.

PROTECCIONISMO NEGATIVO VS POTENCIACIÓN DE EXPORTACIONES

El senador Iván Moreira, inició su intervención diciendo que “voto a favor del TPP-11, porque necesitamos nuevos mercados, no cerrarlos, porque necesitamos nuevas fuentes de empleo, luego de décadas con crecimiento cero o casi cero”. “Solo Chile y Brunei no han ratificado este tratado. Lo único que podemos hacer es pedirle al Gobierno y a los senadores que no se resten del tercer tratado más grande del mundo. Por lo menos apruebo el TPP-11, le hace bien a Chile”, valoró Moreira, añadiendo que los votos necesarios para aprobarse el tratado de libre comercio, al momento de su discurso, ya habían sido conseguidos en la Sala. El senador por la Región del Maule, Rodrigo Galilea, advirtió que “no nos estamos jugando el caos ni el no caos. Chile en mayor o menor medida queda expuesto a pulsiones proteccionistas, que afectan a países alejados y pequeños”. El representante de la región de la zona sur del país se refirió a la crítica de los detractores que argumentaron que con la firma del documento, Chile se “remite a la producción de materias primas, que no tiene nada de malo. Tenemos que mejorar arbitrajes, pero desde dentro. Por amor a Chile, porque somos una nación pequeña y apartada, debemos firmar el TPP-11”. El senador por la Región de la Araucanía, Jaime Quintana, cerró el ciclo de intervenciones en la votación diciendo que “cuando emitimos un voto de esta trascendencia pensamos en las zonas que representamos. Corea del Sur estaría tratando de entrar a este acuerdo. Esto permite que la tecnología entre no solamente a las industrias, sino como a sectores como el territorio Antártico”. “He tomado la decisión de abstenerme”, finalizó Quintana.