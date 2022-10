Déficit de viviendas: Arriendo a “Precio Justo” permitiría a familias la utilización de subsidios con 25% de ingresos

De visita en Los Ángeles, el seremi (s) de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío Roberto Grandón Monsalves abordó parte de la implementación del Plan de Emergencia Habitacional -PEH- en Biobío, y donde indicó que el déficit de viviendas a nivel regional se encontraría entre las 30 mil a 40 mil viviendas.

En entrevista con diario La Tribuna y radio San Cristóbal, detalló que la iniciativa del “Arriendo a Precio Justo”, busca que las familias puedan acceder con subsidios de arriendo a una vivienda, y donde pagarían sólo un 25% de sus ingresos.

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN BIOBÍO

En particular Roberto Grandón comentó que “el plan de emergencia habitacional es una nueva política implementada a partir de este gobierno por el ministro Carlos Montes, y que consiste en atender la creciente demanda habitacional que se agudizó durante la pandemia. Para el caso del Biobío, esto implica proveer de lo ya programado que son 13 mil viviendas, agregar seis mil viviendas más. Hoy día tenemos una meta de hacer sobre 18 mil 896 viviendas a proveer en toda la región del Biobío, y con distintas líneas programáticas que son bastante innovadores y que no existían antes”, precisó la autoridad.

En esa línea agregó que “hoy día tenemos un llamado abierto para arriendo a precio justo, donde estamos adquiriendo edificios o viviendas construidas para que las familias que tengan el subsidio de arriendo y que no lo han aplicado, lo puedan aplicar”.

A lo anterior agregó que “esto pasa porque hoy en día hay dificultad de adquirir viviendas, y eso aumentó la demanda de arriendo e hizo que el precio haya subido demasiado, por lo tanto las familias beneficiarias nuestras que tienen un subsidio de arriendo no lo han podido aplicar. Por esto el gobierno a través de esta política adquiere edificios, departamentos o casas para que las familias lo puedan aplicar”, puntualizó.

En este punto confirmó que “el miércoles se firmó una escritura del primer edificio en Chile que compra el ministerio, que es 100% propiedad del Serviu, donde se toma posesión de 80 departamentos con un estándar muy superior al normal, donde es un edificio eficiente energéticamente, y la idea es poder replicar ese modelo, tanto en construir como en comprar”.

Al ser consultado sobre la cifra de necesidad de viviendas en la región, Grandón comentó que “tenemos varios indicadores, entre ellos, el déficit regional, que de acuerdo al Censo, es de 25 mil viviendas, además tenemos el sistema de Minvu- Conecta que es la demanda que tenemos registrada de demanda de viviendas, y ese último reporte de septiembre habla de cerca de 80 mil familias que necesitan viviendas, pero como es sólo un registro y no aparece el dato, eso por lo general se castiga un 50%, o sea el déficit debe estar fluctuando entre las 30 mil a 40 mil viviendas en la región, entonces nosotros queremos atender cerca del 60 o 70% del déficit en la región”.

ARRIENDO A PRECIO JUSTO

Al ser consultado sobre la iniciativa del “Arriendo a Precio Justo” para las familias el país, la autoridad subrogante comentó que “el arriendo a precios justo lo que busca es que las familias que tengan un subsidio puedan optar a un arriendo que no cueste más y no paguen más de un 25% de su ingreso formalmente presentado (…) es un arriendo que está a rango de precio mercado, y el saldo lo estaría cubriendo el subsidio, así la familia no tienen que desembolsar un 60% o 70% de sus ingresos en el arriendo”.

AUMENTO EN COSTOS DE MATERIALES

Al abordar los costos en alza en proyectos habitacionales por el aumento de los precios en materiales, Roberto Grandón precisó que “es un hecho objetivo el incremento en los materiales de construcción, el IPC de los materiales de construcción ha sido más alto que el IPC normal, no obstante el ministerio ha hecho un esfuerzo en esto, nosotros desde el año pasado hemos generado incrementos de hasta un 16%”.

En este punto precisó que “nosotros hasta el 31 de agosto habíamos incrementado todos los subsidios en la región 12 mil millones de pesos para 55 proyectos, pero debieran ser cerca del orden de los 13 mil a 14 mil millones de pesos que hemos incrementado a la fecha en montos de subsidios a las constructoras, incluidos los proyectos en Quilleco, para cerca de 60 proyectos habitacionales, y todavía nos quedan más, entonces el Estado y el ministerio han hecho un esfuerzo para resolver esta problemática porque no podemos desconocer la necesidad del incremento por la inflación”, finalizó.