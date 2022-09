A contar de este 1 de septiembre, el total de las personas de Fonasa de la Región del Biobío tendrán Copago Cero en todas las atenciones que reciban en la Red Pública de Salud, luego de que se sumaran los tramos C y D menores de 60 años a este beneficio, que ya recibían las personas de tramos A y B y los mayores de 60 años.

Los nuevos beneficiarios de la exención total de pago en los hospitales públicos son 481.673 personas, de las cuáles 269.938 son hombres y 211.735 son mujeres. Ellos se agregan a las personas beneficiarias de los tramos A y B y mayores de 60 años que ya contaban con gratuidad. En total son 1.395.484 beneficiarias y beneficiarios, equivalentes al 84% de la población de la región del Biobío.

Se calcula que ellos ahorrarán, en promedio, unos 267 mil pesos anuales por concepto de prestaciones de salud.

La Directora (s) de Fonasa les explicó que de no regir la medida, hubieran debido pagar el 10% o el 20% del costo de las prestaciones en caso de ser tramo C o D. “Desde hoy ninguna persona beneficiaria de Fonasa pagará por atenciones en la red pública de salud, lo que incluye consultas, exámenes, operaciones, prestaciones dentales, medicamentos, órtesis, prótesis, urgencias, Auge o No Auge”.

El Seremi de Salud, Eduardo Barra, puntualizó que “esta medida está inscrita en todo un proceso definido por el Presidente Gabriel Boric, que a nivel de la salud significa avanzar en una reforma sanitaria que debería conducirnos a un acceso universal sin costo de bolsillo para los pacientes”.

La nueva población que ingresa al beneficio de Copago Cero es la siguiente: Provincia de Concepción, 306.599 personas; Provincia de Biobío, 131.934 personas; y en Provincia de Arauco, 43.140 personas beneficiarias de Fonasa, sumando un total de 481.673 personas en la región del Biobío.

Pertenecen al tramo C las personas que perciben un ingreso imponible mensual igual o mayor a $400.000 y menor o igual a $584.000. Antes de la entrada en vigor de “Copago Cero” tenían una bonificación del 90% en las atenciones de salud en la Red Pública.

Pertenecen al tramo D las personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a $584.000. Antes de la entrada en vigor de “Copago Cero” tenían una bonificación del 80% en las atenciones de salud en la Red Pública.