Mayor cantidad de vehículos particulares no permite a la locomoción colectiva operar adecuadamente en Los Ángeles

El crecimiento urbano hacia zonas donde el transporte público no llega ha impulsado la compra de autos particulares en las personas de Los Ángeles, agudizando el problema.

La directora de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Los Ángeles, María Cecilia Jara dijo que el incremento del parque automotriz particular y el crecimiento urbano ha llevado a un deterioro en el correcto funcionamiento de la locomoción colectiva en la ciudad, frente a lo cual se generaron vías de uso exclusivo y se comenzó a estudiar la sincronización de semáforos en las calles más transitadas para hacer frente al problema.

La encargada de la repartición municipal expresó a diario La Tribuna que “de acuerdo a información proveniente de los mismos usuarios de la locomoción colectiva, estos servicios no estarían funcionando en su capacidad máxima, sobre todo en horas peak. Lo anterior producto de muchos factores externos, como el aumento del parque automotriz (mayor poder adquisitivo), alzas en los combustibles y modalidades de trabajo remoto. En las horas que no son peak es poca la gente que necesita locomoción colectiva, por lo que en esos horarios también se nota una leve disminución en la frecuencia”.

AUMENTO DEL FLUJO AUTOMOTRIZ GENERA PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN

Respecto a los vehículos de particulares en circulación en la ciudad de Los Ángeles, Jara comentó que “efectivamente ha habido un aumento del parque automotriz en la comuna, lo que se refleja en la congestión en las horas punta en la ciudad y en los tiempos de desplazamiento de un sector a otro. En cuanto al número exacto no podemos comparar los permisos de circulación otorgados en el año 2019 con los años 2020 y 2021 que fueron en pandemia. Recién a fin de este año podríamos comparar el año 2019 que fue un año normal con el año 2022”. Sin embargo, según la vocera de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, el incremento de la presencia de vehículos particulares “claramente ha impactado en la locomoción colectiva, la va degradando paulatinamente, lo que lleva a un deterioro del transporte público, esto no es solo de ahora por la pandemia, sino que viene de varios años atrás. Hay que recordar que las personas que cambian la micro o el taxi colectivo por un automóvil no vuelven a usar locomoción colectiva”. De hecho, la vocera municipal de la Dirección de Tránsito y Transporte Público indicó a diario La Tribuna que “el mismo crecimiento urbano donde no llega el transporte público hace que las personas inviertan en el transporte privado”.

En relación a los planes para hacer frente a esta situación, María Cecilia Jara explicó que “como medida inmediata y en conjunto con los gremios del transporte público, se generaron cuatro vías de uso exclusivo en el sector centro de la ciudad, que son calle Villagrán, Almagro, Valdivia y Mendoza, donde se establecieron calzadas segregadas para transporte público y privado. Estas vías deberían dar mayor fluidez a la locomoción colectiva en ese sector. Se están estudiando y ejecutando varias medidas a mediano y largo plazo, como es la sincronización de los semáforos en los ejes más importantes como avenida Sor Vicenta, avenida Alemania y avenida Ricardo Vicuña que ya fueron ejecutados y actualmente se encuentra en ejecución el sector centro de la ciudad”. A través de dichas medidas “se va a dar mayor fluidez a la circulación vehicular. También se está viendo la posibilidad de hacer un “Estudio de Movilidad Urbana”, cuyo objetivo es diagnosticar la operación de las vías e identificar los impactos que se generarían ante posibles cambios de condiciones de las vías, como por ejemplo la eliminación de estacionamientos, cambio de sentido de calles o ejes exclusivos para el transporte público, entre otras iniciativas”.

BIOBÍO: UNA DE LAS REGIONES CON MÁS VEHÍCULOS NUEVOS VENDIDOS

En febrero del presente año, la Asociación Nacional Automotriz de Chile publicó su primer informe de la temporada 2022, donde se puede apreciar que en enero del presente año se inscribieron 37.281 nuevos vehículos livianos y medianos en el país y febrero cerró con 31.745 de los mismos productos en ambas categorías. “A ello hay que sumar la creciente importancia que ha adquirido el factor de uso del vehículo a nivel mundial como medio de transporte seguro y confortable para el traslado de las familias, además de su gran relevancia como herramienta de trabajo para numerosos emprendedores y empresas”, se explica en el comunicado de la agrupación. A su vez, en datos entregados en el mismo informe se puede apreciar que, del total de automóviles vendidos durante el mencionado mes, la región del Biobío tuvo una participación en la venta al público de vehículos livianos y medianos de un 6,1 por ciento a nivel nacional, siendo superada solamente por la región de Valparaíso y la Metropolitana, que tuvieron una incidencia de 9,5 y 54,5 por ciento en las unidades vendidas al público a nivel nacional.