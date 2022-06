Desinformación y distanciamiento: Angelinos evaluaron actual proceso constituyente en el país

Diario La Tribuna recorrió las calles de la comuna para conocer la impresión de la ciudadanía sobre el actual proceso constituyente y su evaluación respecto a la labor que desarrollan los convencionales hasta la fecha.

Mientras que algunos acusaron falta de información en la ciudadanía frente a esta materia, otros se mostraron más distantes y precisaron que “en Chile estamos decayendo profundamente”.

“ESPERAMOS QUE REFLEJE LO QUE LA CIUDADANÍA QUIERE”

Claudio Aburto es profesor, y conversó con diario La Tribuna sobre su impresión del actual proceso constituyente. “El proceso actualmente está ya con el documento en borrador, pero el proceso mismo encontré que fue largo, tedioso para los ciudadanos debido a muchos problemas y dimes y diretes se podría decir, pero al final por lo que he leído se sacó un documento que esperamos que refleje lo que la ciudadanía quiere. Que sea representativo y que tengamos los mismos derechos ante la ley en cuanto a la política y la parte económica, así que yo espero que en ese aspecto ojalá que resulte y que participemos todos. Ojalá sea lo mejor para nuestro país y nuestra nación”.

Junto con ello, agregó que “hay una gran expectativa, sobre todo para nosotros que somos las personas de la clase media, y ojalá que esto sea algo provechoso para nosotros. Lo otro que me preocupa es la parte educacional, ya que yo soy profesor y ahora que todos los jóvenes estudian y tienen sus títulos, ojalá que también se vea reflejado en mayor trabajo para ellos, que nuestros productos naturales se vean reflejados en industrias y que no todo se venda para afuera de forma bruta, y así los jóvenes tengan una mayor expectativa laboral”, precisó.

A lo anterior, enfatizó en materias como el cuidado de la naturaleza, donde puntualizó que “conservar el medio ambiente también es muy importante, no solamente la parte política y lo que nos rige, sino que proyectarnos como país en el sentido ambiental, educacional y de trabajo para las personas que vienen de más abajo, que muchas veces son jóvenes que no tienen muchas expectativas”.

Claudio Aburto

“LA GENTE NO ESTÁ MUY BIEN INFORMADA”

Por su parte, Oriel Vidal también se refirió a la labor que ha presentado la Convención Constitucional, donde manifestó que –a su juicio- la entrega de información sobre el proceso ha estado al debe con la ciudadanía.

En particular, indicó que “hasta el momento yo pienso que ha sido relativamente con poca información en realidad, la gente no está muy bien informada de todo lo que es la Constitución, y por eso yo creo que ha habido tantas personas que se dejan llevar por la opinión de otras personas, ya sea hacia el rechazo o al apruebo. Entonces, falta más información, que llegue a la gente de manera más masiva, hacia el pueblo, la gente que no entiende mucho y que no siempre se informa bien, a esas personas falta llegar más”.

Al ser consultada sobre su impresión y evaluación de los constituyentes, Oriel Vidal comentó que “los constituyentes y su labor siento que en un comienzo estuvieron un poco débil, pero como que después lograron organizarse y desarrollar un buen trabajo después de todo”.

Oriel Vidal

“EN CHILE ESTAMOS DECAYENDO PROFUNDAMENTE”

Martín Acuña, en tanto, se mostró lejano al actual proceso al no sentirse identificado con ninguna opción de apruebo o rechazo, evaluando el accionar de los constituyentes de una manera “no muy positiva”.

En específico manifestó que “yo no estoy de parte de ningún lado, y siento que en Chile estamos decayendo profundamente, y que cada uno tiene que salvarse por las suyas, ya que como estamos viendo la bencina está subiendo, todo está subiendo de precio, y hay que tratar de sobrellevar cada uno esta situación debido a las alzas. Yo creo que el trabajo de los convencionales no ha sido muy positivo sinceramente, y que no han desarrollado un cambio durante su labor”, precisó.

Martín Acuña

“DEBERÍAMOS INFORMARNOS PORQUE EL PROCESO ES IMPORTANTE”

Por último, Pilar Reyes acusó falta de conocimiento sobre el proceso que se desarrolla en Chile, donde relató que “no me he visto informada de este proceso. He tenido que informarme a través de las noticias en la noche cuando dan los programas especiales, pero ha sido muy poco, por lo que me interesaría estar mejor informada, porque todo chileno lo necesita, así que falta información”.

A lo anterior, agregó que “mi evaluación de lo que he sabido es que para mí su labor no ha sido muy clara. Pero igual me he interesado cuando a veces puedo escuchar, y deberíamos interesarnos todos, ya que este proceso es muy importante, el voto será obligatorio y debemos estar presentes como buenos chilenos”, finalizó.

Pilar Reyes

