Lamentan el ingreso de Chile al Top 20 de los países con mayor terrorismo

Como lamentable calificó la Asociación de Contratistas Forestales -Acoforag- el ingreso de Chile al Top 20 de los países con mayor cantidad de hechos terroristas, según el estudio presentado por el “Índice Global de Terrorismo” de este año 2022, y que situó al país en el puesto número 18, en un nivel “alto”.

Según las cifras entregadas por este informe, Chile subió 40 puestos en los últimos cuatros años luego del último estudio realizado en 2018, donde el país se posicionaba en el registro 58 de los países con mayor afectación de estos hechos de violencia.

En el Índice Global se indica que “Chile tuvo el segundo puntaje más alto de la región en 2021. Allí se registraron 831 ataques y 11 muertes por terrorismo en la última década. Allí hubo 362 ataques terroristas en el país en 2021, más de la mitad de los cuales fueron atribuidos a extremistas de la etnia mapuche”.

A lo anterior se agregó que “ha habido un recrudecimiento del conflicto entre los mapuche y el gobierno chileno en los últimos años, con 359 ataques atribuidos a extremistas mapuche desde 2020. La mayoría de estos ataques se han dirigido contra empresas activas en la región”, según se informó.

CONTRATISTAS FORESTALES

El gerente de la Asociación de Contratistas forestales René Muñoz se refirió al ingreso de Chile a este Top 20 mundial de violencia por terrorismo. En este sentido manifestó que “lo primero es lamentar de que hayamos subido en este tipo de ranking, pero no es extraño porque finalmente el gobierno que se va, se preocupó de que estemos en este lugar al no tomar las medidas necesarias y no combatir la delincuencia y el terrorismo. Los resultados son tremendos al estar en una posición en la que plantea este último ranking, la verdad es que solamente hay que lamentarlo, y no hay otra expresión para esa condición”, apuntó.

Al ser consultado sobre la comparación de estas cifras mundiales con los datos que maneja la Asociación sobre los ataques en la Macro Zonasur, Muñoz comentó que “nosotros en estos últimos cuatro años subimos al doble los atentados, afectación a los equipos, afectación a los trabajadores, todo fue un 50% superior, entonces efectivamente coincide con lo que nos pasa a nosotros en el bosque, aunque ahí no se incorpora la violencia hacia los trabajadores, en donde yo creo que también aumentó casi en un 100%”, precisó.

Junto con ello agregó que “en el gobierno de la Presidenta Bachelet no teníamos afectación a trabajadores, pero hoy día ya tenemos trabajadores asesinados, así que probablemente vamos a salir en un próximo ranking en el concepto de asesinatos vía en la violencia extrema, en donde vamos a volver a subir muchos lugares”.

EXPECTATIVAS PARA PRÓXIMO GOBIERNO

Al ser consultado sobre las expectativas y la labor que deberá asumir la próxima administración del presidente electo, Gabriel Boric en materia de seguridad, indicó que “sin duda le queda una gran tarea al próximo gobierno, nosotros hemos tenido acercamientos con ellos, hemos escuchado el plan que quieren aplicar, y nosotros de partida no podemos ser pesimistas de lo que viene. Creemos que tenemos que ser optimistas y conversar con las autoridades, pero es un gran problema porque, estando metidos en el tema de la violencia y el terrorismo, esta ha escalado a un nivel tan alto que la verdad es que, si no hay una política clara y un ataque directo a estas organizaciones ilícitas, la verdad es que tememos que esto no se pudiese controlar. Creo que aquí el gobierno entrante debiese tener una actitud de querer solucionar el problema, pero si se plantea en los términos que se planteó en el gobierno que ya se va, creemos que la situación podría ser peor y alcanzar niveles que, la verdad, ni siquiera nos queremos imaginar”, finalizó.