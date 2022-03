Madre de subteniente Echeverría acusa que su hija se habría suicidado por acoso sexual y laboral

El domingo 31 de octubre del 2021 fue hallada sin vida en su habitación ubicada en el casino de oficiales del Destacamento de Montaña N° 17 de Los Ángeles, la subteniente de Ejército, Ivania Echeverría Muñoz.

Según lo publicado por diario La Tribuna, el Destacamento de Montaña dio cuenta inmediata de los hechos a Carabineros, quienes concurrieron a la Unidad y adoptaron el procedimiento correspondiente. En forma paralela se dio cuenta a la Fiscalía, y se dispuso iniciar una investigación sumaria para esclarecer las circunstancias de este hecho.

Han pasado más de cuatro meses de aquel trágico hecho y la madre de quien fuera oficial de Ejército contó su versión de la historia. Ivette Muñoz Silva en sus redes sociales publicó un video donde relató que “con fecha 31 de octubre del año 2021 recibí la llamada más triste que una madre puede recibir, la cual me partió mi corazón, me desgarro el alma. El comandante del Regimiento de Montaña número 17 de la ciudad de Los Ángeles me informaba que mi hija, mi princesa Ivania, subteniente de Ejército se había suicidado”.

Además, explicó que “la investigación a la cual no he tenido acceso está siendo llevada por la Fiscalía Militar, tribunal al cual le solicité que puedan llegar al fondo de los motivos que gatillaron está determinación, por la cual existen antecedentes claros y concretos de reiterados abusos de índole sexual, laboral, presiones indebidas, humillaciones y vejámenes de todo tipo, por parte del alto mando del regimiento”.

Es por ello que, como madre, mujer, hoy voz de mi hija quiero visibilizar por vez primera lo sucedido, para que este testimonio sea antecedente, muéstrame de mi apoyo a todas las iniciativas impulsadas para proteger los derechos de la mujer, iniciativas feministas, para que nunca más vuelva a ocurrir un hecho como esté, en ninguna parte de Chile y a nivel mundial, solo pido justicia para Ivania, que sus acosadores paguen lo que tengan que pagar, como es debido porque ellos le apagaron la vida mi hija”, finalizó Muñoz.

Ante estos antecedentes, diario La Tribuna se contactó con el comandante del Destacamento de Montaña N°17 en Los Ángeles, teniente coronel Raúl Ferreira quien a través de un contacto telefónico indicó que “la investigación no es llevada acá (en Los Ángeles), a la que yo no he tenido acceso y una investigación administrativa que también no se lleva en esta Unidad”.

Ante la consulta de si como autoridad militar alguna vez vio situaciones de similares características, el oficial recalcó que “no, en términos particulares no he visto ninguna situación por el estilo en el Destacamento de Montaña, ni de este caso particular ni en ningún otro”. Por último, el uniformado mencionó que ante el fallo que determine la justicia “en cualquier Unidad del Ejército estamos para hacer cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias que correspondan, por lo tanto, cualquiera sea el fallo tanto judicial o administrativo se van a cumplir”.