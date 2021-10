Conmoción genera corte de ciprés de más de 60 años en Los Ángeles

Desde la semana pasada que en diferentes puntos de la comuna de Los Ángeles se está apreciando una tala de árboles, por lo mismo, fueron varias las personas que hicieron sentir su malestar por esta medida.

Sin embargo, un corte que marcó un antes y un después fue la de un ciprés de más de 60 años en la plaza Pedro Aguirre Cerda, en la intersección de las calles José Manso de Velasco esquina con Juan Antonio Coloma.

Así está publicado en la cuenta de Twitter de la ingeniera forestal de la Universidad de Concepción, Cecilia Benavides, quien escribió: “Cuando me llegan estas imágenes siento una enorme desesperanza. Llevo muchos años trabajando por proteger el arbolado urbano, y en la ciudad donde nací y he vivido toda mi vida, los perdemos como si nada. Hasta cuándo solamente los verán como parte del mobiliario urbano”.

En el tuit se agregó que “no se aprecia daño, pero me gustaría conocer el informe técnico y cuál fue el criterio para la tala. Quién realizó la evaluación de riesgo. Árboles añosos o de gran tamaño NO SON riesgosos per se. El riesgo se gestiona, pero parece que no lo saben”.

Ante esto dichos, diario La Tribuna se contactó con Benavides, quien además es parte del equipo técnico de Red Árbol Urbano por un Chile Arbolado. Explicó que “es súper lamentable, más cuando son árboles que uno ha visto siempre; son añosos, pero no necesariamente son riesgosos, y yo que soy de acá lamentó harto estas prácticas que a veces son un poco brutales, porque tengo la sensación de que falta un poco más de conocimiento en torno al tema de los árboles”.

Ante esto, la profesional sostuvo: “Creo que el temor a un accidente y tener que indemnizar puede ser el gatillante para que eliminen árboles. Obviamente nadie quiere que eso suceda, pero hay que gestionar el riesgo y anticipar situaciones”.

La experta estimó la edad del ciprés en más 60 años y manifestó que “no había riesgo de desplome del árbol. Quizás una poda de algunas ramas, sin modificar demasiado su estructura, hubiera sido una respuesta más apropiada”.

Consultada la municipalidad de Los Ángeles por esta especie en particular, se indicó que “el árbol no estaba enfermo. Se taló por riesgo de desprendimiento, ya que sus ramas ya habían caído sobre el colegio. La directora de Medio Ambiente señala que hay un informe, pero deben solicitarlo por Transparencia”.