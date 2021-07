Masivo y emotivo adiós se rindió a Claudio Valdés “El Gitano”

Durante este martes 27 de julio se llevó a cabo uno de los funerales más masivos que registra la comuna de Los Ángeles. Más de mil personas llegaron a despedir a Claudio Valdés, conocido artista en el mundo musical como “El Gitano”.

Cerca de las 10 de la mañana se realizó una misa en la parroquia San Juan Bautista ubicada en la población O’Higgins de Los Ángeles, y faltando algunos minutos para las 11:00 horas el cortejo fúnebre se trasladó por diferentes calles de la capital provincial, hasta el Cementerio General.

La caravana que tuvo más de 50 vehículos partió por calle Las Azaleas para llegar a Colo Colo y hacer una pequeña parada en el liceo Industrial donde Claudio, cursó gran parte de la enseñanza media, para después tomar rumbo por la avenida Los Ángeles, Alcázar, avenida Vicuña Mackenna, Av. Los Carrera y llegar a la villa Filadelfia para hacer un breve recorrido por el pasaje El Triunfo, hogar de la familia y así continuar al Cementerio General, para depositar los restos de este querido artista nacional.

Fue en ese lugar donde lo esperaban más de mil personas, entre familia, amigos y fans que querían rendir un último homenaje. Además, de las imágenes de dolor y angustia de los más cercanos, diferentes personas lanzaron fuegos artificiales y entonaron las diferentes canciones que lo hicieron reconocido en el mundo artístico.

Diario La Tribuna conversó con la abuela de Claudio Valdés quien valoró el cariño de las personas, tras el lamentable accidente que terminó con la vida de su nieto. “Mucha tristeza y dolor, era un chico tan joven que tenía toda una vida por delante y nos duele mucho (…) pero ha sido muy lindo que lo despida tantas personas, era muy querido, era un chico que tenía muchos amigos obviamente tenía sus parrandas como todo joven, pero era un niño muy educado, él no le faltaba el respeto a nadie, siempre alegre, llegaba a la casa saludando “hola mami”, porque él me decía mami y no tengo nada negativo que decir de él”, contó.

Otro de los asistentes que habló con La Tribuna fue el profesor jefe que tuvo Valdés en el liceo Industrial, Eduardo Burgos quien indicó que “jamás voy a olvidar su simpatía, su alegría a pesar de los problemas hogareños, él siempre andaba con su sonrisa, entregando amistad en la sala de clases y hace falta esos tipos de jóvenes que rompan el hielo en las aulas, ya que de repente son jornadas tan tediosas, sin embargo, para él su vida era la música”.

Asimismo, Burgos señaló que “el recuerdo más grande con el que me voy a quedar, es la forma de saludar, él siempre te daba un buen abrazo, siempre eran más de tres apretones con uno, siempre entregando su mejor sonrisa y lo más importante que él siempre se proyectaba en grande, una vez me dijo, profesor yo voy a ser un artista profesional y usted me va a ver en la televisión y yo voy a luchar por eso, entonces yo me quedo con esa energía y vitalidad, a pesar que tenía problemas en su familia, él logró su sueño de ser un cantante”.

Cabe recordar que el accidente del pasado domingo, no sólo cobró la vida de Claudio, sino también la de su pareja, Alelí Melimán, de apenas 18 años, y el chofer el vehículo, José Mora Sepúlveda, quien perdió la vida, en el Hospital Regional de Concepción. Los demás pasajeros, hasta ahora, se encontrarían en estado de gravedad.